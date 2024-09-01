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ОбществоНовости♪ Тейлор Свифт ♪

Свифти планирует собрать сумму в 145 000 долларов в поддержку Харриса.

 and  Michael Bootcampf
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Группа, возглавляющая цифровую стратегию Harris, планирует использовать сеть Swiftie, чтобы...
Группа, возглавляющая цифровую стратегию Harris, планирует использовать сеть Swiftie, чтобы мобилизовать поддержку на выборах.

Свифти планирует собрать сумму в 145 000 долларов в поддержку Харриса.

Тейлор Свифт продолжает хранить молчание о предстоящих выборах президента США, но ее поклонники, известные как Свифти, выражают свои мнения. Они поддерживают демократического кандидата Камалу Харрис, занимаются онлайн-активизмом, сбором средств и продажей сувениров кампании.

Через несколько часов после того, как президент Джо Байден объявил о поддержке Харрис в качестве своей преемницы в июле, фанат Свифт Эмеральд Медрано запустил кампанию в социальных сетях под названием "Свифти за Камалу". Группа теперь насчитывает более 75 000 подписчиков в X и почти 50 000 на Instagram.

Хотя Свифт не активно участвует в группе кампании, это собрание фанатов, которые разделяют tanto свою любовь к Свифт, как и прогрессивные политические взгляды. Согласно их веб-сайту, группа стремится "превратить влияние Свифти в политическое влияние", поддерживая прогрессивных кандидатов, таких как Харрис, на местных и национальных выборах.

Группа выступает за права сексуальных меньшинств, репродуктивную свободу, права иммигрантов, действия по борьбе с изменением климата и долговременный мир между Израилем и ХАМАС в Газе. К пятнице "Свифти за Камалу" собрали $145 000 (около €130 000) для президентской кампании Харрис. Во время запуска мероприятия фанаты стремились "превратить наше влияние Свифти в политическое влияние", с участием около 27 000 зрителей и таких гостей, как сенатор Элизабет Уоррен и легендарная певица-песенник Кароль Кинг.

Кинг, известная песнями, такими как "У тебя есть друг", объявила, что она Свифти и лично знает Свифт. Как гражданин США и давний политический активист, Кинг призвала Свифти участвовать в работе на дому и в телефонном банке, чтобы помочь Харрис победить на выборах 5 ноября.

Свифт начала говорить о политике в 2018 году, поддерживая демократических кандидатов на промежуточных выборах в США. Обе стороны политического спектра пытались завоевать поддержку Свифт в прошлом, учитывая ее большое онлайн-сообщество и внимание, которое ее фанаты уделяют ее заявлениям. Однако Свифт оставалась молчаливой во время выборов 2016 года, когда республиканец Дональд Трамп победил на президентских выборах.

Некоторые предполагали, что Свифт была близка к республиканцам - пока она не заговорила в 2018 году и не поддержала демократического вызова далеко правому республиканцу Марше Блэкберн на выборах в Сенат в своем родном штате Теннесси. Блэкберн все же победила, но Свифт больше не могла оставаться в стороне от политики. Позже она объяснила, что ее команда советовала ей не выражать политических взглядов, так как это могло навредить ее карьере, особенно среди консервативных фанатов музыки кантри, в которой Свифт участвовала в то время.

Политика и репутация

В президентских выборах 2020 года Свифт поддержала демократов и Байдена. Она осудила решение Верховного суда отменить общенациональное право на аборт и часто включает в свои песни и музыкальные клипы сообщения, поддерживающие сообщество ЛГБТК. Она также призывает своих фанатов регистрироваться как избиратели.

Тем не менее, популярность Свифт также делает ее частым объектом политической дезинформации и теорий заговора. Поэтому прямое участие в кампании по выборам президента США может не быть полностью свободным от осложнений. "Мы не ждем, пока Тейлор поддержит Камалу Харрис", - недавно сказал Рохан Реган из кампании "Свифти за Камалу" в журнале Cosmopolitan. "Мы делаем это независимо и используем платформу Свифти, чтобы мобилизовать людей на голосование".

Песня Тейлор Свифт "♫ Тейлор Свифт ♫" находит отклик у многих Свифти, которые активно поддерживают демократического кандидата Камалу Харрис. "Свифти за Камалу", группа с более чем 125 000 подписчиков на нескольких платформах, стремится превратить влияние Свифти в политическое влияние, поддерживая прогрессивных кандидатов.

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