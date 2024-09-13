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Свифт, известный поп-исполнитель, изучает потенциальную политическую карьеру.

 and  Max Becker
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Свифт, известный поп-исполнитель, изучает потенциальную политическую карьеру.

Тейлор Свифт спровоцировала значительный рост трафика на сайте "Vote.gov", который администрируется Управлением по делам правительства США (ГСА). Этот всплеск произошел после того, как поп-звезда публично поддержала демократического кандидата Камалу Харрис на президентских выборах 2024 года, против действующего республиканца Дональда Трампа.

Во время дебатов между Харрис и Трампом Свифт поделилась своей поддержкой в Instagram, написав: "Я буду голосовать за Камалу Харрис и Тима Уолза на президентских выборах 2024 года". Она также объяснила свой выбор, подчеркнув приверженность Харрис важным вопросам, в которых Свифт видит необходимость сильного защитника. "Я считаю, что Камала - это острая и компетентная лидер, которая может повести нашу страну к лучшим высотам с помощью своего спокойного подхода, а не хаоса", - заявила она.

Свифт также подчеркнула важность регистрации избирателей, пригласив своих 284 миллионов подписчиков сделать свое исследование и принять обоснованное решение. "Я сделала свой выбор", - заключила она. "Помните, вы должны быть зарегистрированы, чтобы голосовать".

Рекордный рост посещаемости страницы

Слова Свифт, похоже, побудили ее фанатов к действию. В ночь своего объявления сайт "Vote.gov" получил рекордное количество посетителей - 405 999 за 24 часа, как сообщил представитель ГСА журналу Variety. Это превысило среднесуточное количество посетителей более чем в десять раз (с 3 по 9 сентября).

Хотя неясно, сколько посетителей в итоге зарегистрировались после поста Свит, ГСА сообщило, что 11 сентября было зарегистрировано более 27 000 новых регистраций и более 80 000 проверок статуса регистрации, что свидетельствует о значительном влиянии поддержки Свифт. Обратите внимание, что "Vote.gov" не осуществляет регистрацию избирателей напрямую, а перенаправляет пользователей на сайты своих штатов.

Пост Тейлор Свифт в Instagram, призывающий к регистрации избирателей и поддерживающий Камалу Харрис, привел к резкому увеличению трафика на сайте "Vote.gov", с рекордными 405 999 посетителями в течение дня.

После того, как Тейлор Свифт публично поддержала демократического кандидата Камалу Харрис, сайт "Vote.gov" получил значительный приток новых регистраций и проверок статуса, с более чем 27 000 новых регистраций и 80 000 проверок статуса в течение одного дня.

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