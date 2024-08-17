- Свежее присутствие в пустыне РТЛ <unk> и запрос ночи

После ухода Давида Ортеги его место на кровати RTL Dschungelcamp было быстро занято Эленой Мирас, популярной звездой реалити-шоу, в третьем эпизоде ​​специального шоу RTL+ "Дуэль легенд Dschungel". Она заявила: "Лучшее еще впереди".

По прибытии 32-летней девушки она выразила недовольство ситуацией с кроватью, что вызвало некоторое волнение. Однако некоторые товарищи по команде уже встретили ее холодно. Ведущий Мола Адебиси прокомментировал: "Я вижу здесь несколько альфа-женщин, которые беспокоятся о своем положении".

Эта специальная 20-я годовщина "Я звезда", впервые показанная в 2004 году, претерпела некоторые изменения. На этот раз сезон транслируется летом вместо начала года, местонахождение - Южная Африка вместо Австралии, и это собрание "легенд" из предыдущих сезонов, которое RTL транслирует в записи.

Кого бы вы съели?

Главный вопрос вечера поступил от звезды реалити-шоу Кадер Лот. Она спросила, кого жители лагеря хотели бы съесть. Первоначальный выбор пал на самого старого, актера Винфрида Глатцера (79).

Бывший футболист Торстен Легат вмешался: "Его нельзя есть, он как старая кость". Бывшая звезда GZSZ Эрик Штехфест предложил альтернативу: Кадер.

Умеренная гадость в испытании

В испытании Dschungelprüfung иммигрант "Goodbye Germany" Данни Бюхнер и участница "Бachelor" Георгина Фleur столкнулись с "станцией компоста". Шесть звезд были в игре, но фактор гадости был относительно умеренным.

Звезда реалити-шоу Джиджи Бирофьо уже была голодна, прежде чем получить несколько звезд, сказав: "Я даже не хочу размножаться". Контрабандные лапша и специи от Гюльи Зигель не помогли. Ведущий тайно спрятал свою специю в подушке - но его поймали и заставили вернуть их. Несезонная еда не вариант для 49-летней девушки: "У меня ничего нет".

Элена Мирас нашла телевизор в RTL Dschungelcamp своим новым домом после того, как заняла место Давида Ортеги. Несмотря на холодный прием некоторых товарищей по команде, она выразила оптимизм, сказав: "Лучшее еще впереди на этом экране телевизора".

Во время вечернего раунда вопросов звезда реалити-шоу Кадер Лот подняла вопрос о том, кого жители лагеря хотели бы съесть, что вызвало обсуждение среди участников, но никто не предложил смотреть кого-то на телевизоре вместо этого.

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