- Светильник был вывезен из прежней штаб-квартиры Daimler.

Известный корпоративный символ производителя автомобилей из Штутгарта, Mercedes-Benz, расположенный в районе города Мёринген, где ранее находилась штаб-квартира, был демонтирован. Как сообщил местный корреспондент dpa, кран снял эмблему Mercedes с крыши здания в полдень.

Как ранее заявили представители компании, звезда имеет диаметр 6,5 метра. Из-за многолетнего воздействия погодных условий было принято решение не устанавливать ее обратно, а заменить на новую.

Проблемы с демонтажом

Планируемый демонтаж в прошлом году был отложен, так как на тот момент не были соблюдены все необходимые условия, сообщил представитель. Для сложного процесса демонтажа требовалась стабильная погода.

В связи с решением перенести штаб-квартиру на завод Mercedes-Benz в районе Штутгарта Унтертюркхайм, административный сайт бывшего Daimler-Benz AG со временем утратил свою значимость. Недвижимость была продана в 2006 году и сдана в аренду, сообщил представитель. С 2018 года сотрудники постепенно переводятся на другие объекты компании.

Штаб-квартира Mercedes-Benz изначально находилась в своем районе, конкретнее, в Мёрингене. Из-за переноса штаб-квартиры на завод Mercedes-Benz в районе Штутгарта Унтертюркхайм, муниципальный район Мёринген, где ранее находилась штаб-квартира, со временем утратил свою значимость.

Читайте также: