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К 2025 году запланирован капитальный ремонт участка моста Карла в Дрездене

По данным городских архивов, капитальный ремонт определенного участка моста Карла в Дрездене должен быть завершен к 2025 году, с предварительной оценкой стоимости в 8,4 миллиона евро. Этот участок длиной около 400 метров состоит из трех секций, соединенных поперечными балками. К сожалению, значительная часть средней секции, по которой проходит трамвай, обрушилась.

Участки А и Б моста уже отремонтированы

Два внешних участка моста недавно прошли капитальный ремонт, и мост был вновь открыт для движения в марте 2024 года. Мост Карла пересекает федеральную дорогу B170, трамвайные линии и велосипедные дорожки, соединяя правительственный район с исторической стороной города, и был построен как мост из предварительно напряженного бетона в 1971 году.

Высокий объем движения на мосту Карла

По данным учета движения в сентябре 2023 года, среднесуточное количество проезжающих по мосту автомобилей составляло 27 100. Однако стоит отметить, что в это время один из участков моста был закрыт на ремонт. В сентябре 2022 года было зарегистрировано 31 300 автомобилей в сутки, что подчеркивает важность моста Карла как основного маршрута для движения в центре Дрездена.

В связи с высоким объемом движения на мосту Карла, эффективное транспортное и телекоммуникационное обеспечение являются критически важными во время ремонтных работ.

После ремонта улучшенное транспортное и телекоммуникационное обеспечение на мосту Карла должно способствовать повышению уровня связи между правительственным районом и исторической стороной города.

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