- Сверхъестественное поздравление по телевизору

Несколько недель назад, 26 июля 2024 года, Сандра Баллок исполнилось 60 лет. Теперь она поздравила свою хорошую подругу Ходу Коуб, которая достигла той же вехи, на американском телевидении. В понедельник ведущая утреннего телешоу "Сегодня" была удивлена live на эфире. ABC показало предварительно записанное сообщение от Сандры Баллок.

"У меня было так много блестящих и смешных вещей подготовлено для вас, для этого сообщения, которые просто потрясли бы вас, но вы знаете, девочка, я просто слишком устала", - сказала Сандра Баллок. Но поклонникам не нужно беспокоиться об актрисе. Она объяснила: "Я устала потому, что мне пришлось взобраться на гору, чтобы вы там оказались, исследовать территорию и посмотреть, как там обстоят дела, и почувствовать это, чтобы я могла вас проинформировать".

Исполнилось 60 - "черт возьми, здорово"

И как обстоят дела у Сандры Баллок в 60 лет? "Черт возьми, здорово", - считает она, "pretty fantastic". И это несмотря на то, что "Скорость" актриса говорит о том, что, кажется, люди хотят, чтобы мы боялись, как это будет выглядеть, когда мы доберемся до этого. Затем Баллок использовала несколько выражений, которые были замазаны на утреннем телевидении. Но, она говорит, в ее возрасте можно сказать все что угодно.

Телевизионное сообщение Сандры Баллок стало сюрпризом, учитывая, что обладательница "Оскара" в основном ушла из публичной жизни в 2022 году, после своего последнего фильма "Потерянный город". В прошлом году ее партнер Брайан Рэндалл умер в возрасте всего 57 лет от заболевания нервной системы ALS.

После своего сюрпризного сообщения на ABC Сандра Баллок поделилась своим воодушевлением по поводу своего 60-летия, сказав: "Это черт возьми, здорово, pretty fantastic". Позже в эфире она поделилась своими мыслями о общественных ожиданиях в отношении старения, сказав: "Кажется, люди хотят, чтобы мы боялись, как это будет выглядеть, когда мы доберемся до этого, но я здесь, чтобы сказать вам, что на самом деле это не так плохо".

Читайте также: