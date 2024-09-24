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Свидетельница Кэролайн Эллисон, чьи доказательства способствовали осуждению Сэма Банкмана-Фрида, теперь ждет своего собственного приговора.

Ранее Каролин Эллисон готовилась свидетельствовать против бывшего работодателя и бывшего партнера на одном из самых масштабных судебных процессов по обвинению в мошенничестве в американской истории. В настоящее время она ждет решения во вторник, которое определит, оправдает ли ее решение...

 and  Melissa Williams
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В октябре прошлого года бывшая подруга и бывшая деловой партнерша Каролин Эллисон представили...
В октябре прошлого года бывшая подруга и бывшая деловой партнерша Каролин Эллисон представили свидетельские показания против Сама Бэнкмана-Фрида.

Свидетельница Кэролайн Эллисон, чьи доказательства способствовали осуждению Сэма Банкмана-Фрида, теперь ждет своего собственного приговора.

FTX была известной компанией, поддерживаемой знаменитостями, которая позволяла людям покупать и продавать цифровые активы. Ее крах произошел в ноябре 2022 года, когда клиенты массово стали выводить свои средства из-за обвинений в сомнительных связях FTX с крипто-компанией Alameda Research, принадлежащей основателю. После краха FTX Эллисон, тогда возглавлявшая Alameda, признала себя виновной в семи федеральных обвинениях в мошенничестве и сговоре. Она обвинила Сэма Бэнкмана-Фрида, основателя tanto FTX, как Alameda, в руководстве схемой обмана инвесторов и хищении $8 миллиардов с фондов пользователей FTX. Бэнкман-Фрид отрицал свою вину, но был признан виновным и приговорен к 25-летнему сроку, против которого он подал апелляцию на прошлой неделе.

Показания Эллисон во время судебного процесса над Бэнкман-Фридом прошлой осенью стали решающим фактором. В недавнем ходатайстве перед судьей Льюисом Капланом прокуроры похвалили искренность и существенную поддержку Эллисон в расследовании, что может существенно снизить ее возможное тюремное заключение, несмотря на то, что она предстает перед судом по аналогичным обвинениям, как и Бэнкман-Фрид.

С самого начала Эллисон выступала в качестве главного свидетеля обвинения, тесно сотрудничая с Бэнкман-Фридом и регулярно сообщая об их совместном бизнесе и сложных личных отношениях. Ее показания в суде, посвященном техническим и сложным темам, таким как цифровые активы и децентрализованная финансовая система, добавили эмоциональной и понятной составляющей.

За три дня на свидетельском месте 29-летняя Эллисон неоднократно заявляла, что во время своей работы в Alameda она прислушивалась к Бэнкман-Фриду. Отвечая на вопросы о назначенных задачах, как законных, так и незаконных, она часто отвечала: "Бэнкман-Фрид был ответственным".

Однако некоторые критики, в том числе адвокаты защиты Бэнкман-Фрида, отмечали, что Эллисон, безусловно, была влиятельной в своей роли, но не была настоящим информатором.

По словам Денниса Келлера, президента некоммерческой организации Better Markets, Эллисон, безусловно, заслуживает снисхождения. Тем не менее, он подчеркнул, что она имела возможность положить конец мошенничеству задолго до того, как произошли значительные потери, обманутые инвесторы и обманутые клиенты.

После краха FTX счета клиентов были заморожены. К удивлению, администраторы банкротства доложили о восстановлении достаточно активов, чтобы полностью возместить большинство кредиторов FTX, даже с процентами, благодаря резкому росту стоимости криптоактивов.

Хотя решение о сроках наказания остается на усмотрение судьи Каплана, юридические эксперты предсказывают, что Эллисон, скорее всего, не придется отбывать тюремный срок.

В Южном округе Нью-Йорка, где дело было рассмотрено в суде, "большинство информаторов по делам о беловоротничковых преступлениях Avoid jail time", отметил Джордан Эстес, ныне партнер в Kramer Levin, бывший федеральный прокурор. Эта тенденция еще более очевидна, когда у человека нет криминального прошлого.

Джosh Нафталис, также бывший федеральный прокурор, отметил, что "одним из основных факторов, которые будут учитываться при определении срока наказания для Эллисон, будет масштаб мошенничества - миллиарды долларов убытков". Нафталис, ныне адвокат по делам о беловоротничковых преступлениях в офисе Pallas в Нью-Йорке, пояснил, что то, как прокуроры назвали ее сотрудничество "замечательным", косвенно указывает на то, что тюремное заключение маловероятно.

Процессы против других исполнительных директоров FTX продолжаются.

Райан Саламе, бывший исполнительный директор FTX, был приговорен к более чем семи годам тюремного заключения, после того как признал себя виновным в нарушении правил финансирования кампании и ведении незарегистрированного бизнеса по передаче денег. Два других бывших исполнительных директора, Нишад Сингх и Гэри Ванг, которые заключили сделки о признании вины и свидетельствовали против Бэнкман-Фрида, должны быть приговорены этой осенью.

Бизнес-взаимосвязи между FTX и Alameda Research, возглавляемой Сэмом Бэнкман-Фридом, находились под пристальным вниманием из-за их потенциального влияния на операции FTX.

В свете своей роли в качестве ключевого игрока в бизнесе сотрудничество Эллисон с властями считалось решающим фактором для минимизации возможного тюремного заключения, несмотря на то, что она предстает перед судом по аналогичным обвинениям, как и Бэнкман-Фрид.

В previous году, жюри признало виновным бывшего криптовалютного магната Сэма Бэнкмана-Фрида по многочисленным обвинениям в федеральном мошенничестве и заговоре.

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