- Свидетели в Агентстве по борьбе с допингом (WADA) сохраняют право подать апелляцию.

Мировое антидопинговое агентство (WADA) внимательно изучит решение в деле теннисиста, занимающего первое место в мире, Яника Синнера. Об этом агентство подтвердило немецкому агентству новостей по запросу. WADA имело право обратиться в Спортивный арбитражный суд в Лозанне, если это будет необходимо.

Конкурент Кыргиос выступает за запрет

Синнер был уличен в использовании запрещенного анаболического стероида клостebol дважды в марте. Несмотря на это, 23-летний спортсмен не был наказан. По словам ответственной теннисной организации ITIA, независимый суд оправдал итальянца в прошлую четверг. Итальянский чемпион Открытого чемпионата Италии не был уличен в намеренном использовании запрещенного вещества.

На момент написания итальянское антидопинговое агентство не выпустило заявление. Однако оно также имеет право оспорить решение ITIA, как само агентство упомянуло в своем объявлении.

Австралийский теннисист Ник Кыргиос выразил свое недовольство решением ITIA в X, бывшем Twitter. "Невероятно - независимо от того, было ли это непреднамеренным или спланированным. Вы дважды тестируетесь положительно на запрещенное (стероидное) вещество... вы должны быть дисквалифицированы на два года", - написал 29-летний спортсмен, который дошел до финала классического травяного турнира Уимблдона в 2022 году.

Синнер защитил себя в посте в социальных сетях, заявив, что вещество попало в его организм через физиотерапевта. Лечащий врач якобы использовал спрей с клостebolом, доступный в Италии без рецепта, для лечения раны на пальце у Синнера.

ITIA сочло объяснение физиотерапевта правдоподобным, поэтому не приостановило Синнера. После дальнейшего расследования организации в вопросе не было внесено изменений.

В результате положительных результатов тестов Синнер лишился призового фонда и очков за ATP-турнир в Индиан-Уэллс, где он дошел до полуфинала в марте, когда и произошло положительное тестирование.

Мне не совсем ясно с объяснением физиотерапевта, но, похоже, оно было достаточно для ITIA, чтобы оправдать Синнера. Несмотря на сильную критику Кыргиоса, решение остается неизменным.

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