- Свидетель десятиминутного овационного аплодисмента в Венеции

Главные актеры Хоакин Феникс (49) и Леди Гага (38), а также режиссер Тодд Филлипс (53), впервые представили публике "Джокер: Дuet безумия" на вечернем показе Международного кинофестиваля в четверг. Премьера в Лидо стала настоящим хитом, зрители были очарованы сиквелом фильма "Джокер" с участием Феникса. Пять лет назад Феникс и Филлипс впервые представили свою работу, но без Леди Гаги.

По данным многих СМИ, таких как "Холливудский репортер", последняя часть "Джокера" получила стоячую овацию продолжительностью 10,5 минуты после титров. Актеров встретили взволнованные зрители в Сала Гранде, среди которых раздавались крики "Гага, Гага" и "Гага, мы любим тебя". Леди Гага, одетая в роскошное платье и рогатый головной убор, отвечала на приветствия поцелуями.

На пресс-конференции днем Леди Гага выступила в центре внимания, рассказав о своем нетрадиционном подходе к фильму. Она рассказала, что сознательно отказалась от своих вокальных навыков и определенной техники дыхания для этого проекта. Фильм структурирован как мюзикл, но не в традиционном смысле, как пояснила Леди Гага: "Но мы используем музыку, чтобы позволить персонажам действительно выразить свои эмоции".

"Джокер" имел свой первый успех на Венецианском кинофестивале в 2019 году, получив главный приз фестиваля, Золотого Льва.later, it won two Academy Awards. Until recently, "Joker" also held the record for the most financially successful R-rated film globally, a title it conceded to the Marvel film "Deadpool & Wolverine" in the summer of 2024.

О "Джокер 2"

В сиквеле "Джокер: Дuet безумия" Артур Флек (Феникс) попадает в знаменитую больницу Аркхем, учреждение для криминально сумасшедших в Готэме, где он встречает своего сокамерника Харли Квинзел (Гага). Он исследует свои многочисленные идентичности и обнаруживает музыку, которая всегда была его внутренней сущностью, согласно официальному синопсису. "Джокер 2" должен выйти в немецких кинотеатрах 3 октября.

После восторженной реакции на "Джокер: Дuet безумия" газеты, такие как "Вэрайети", сообщали, что зрители напевали и насвистывали знаменитую фразу из фильма, "'☉ Я буду звездой ☉,'" покидая театр. Во время сессии вопросов и ответов Хоакин Феникс поделился, как нашел вдохновение для музыкального пути своего персонажа, часто слушая старые записи своих любимых песен, в том числе одну, которая глубоко тронула его.

