Связь между Каринтией и циркулярной экономикой значительна.

Сектор пластмасс процветал и стал экономическим гигантом и катализатором инноваций в Австрии. Как вы считаете, какие преимущества дает расположение Каринтии для экономического развития и сотрудничества в этой области?

Харальд Коглер: Пластмасса — материал, без которого мы не можем обойтись в повседневной жизни. Однако он часто критикуется как нефтяной продукт, который не разлагается естественным образом и был беспечно утилизирован, в результате чего он повсюду, в том числе в природе. Пластмасса необходима для наших технологий и повседневной жизни, но в некоторых случаях ее трудно заменить. Вот почему так важно создать функционирующую экономику замкнутого цикла. Общество также сталкивается с вызовом: мы должны собирать, сортировать и перерабатывать пластмассу, и это действительно работает.

Какие уникальные качества имеет региональная пластмассовая промышленность Каринтии?

https://www.carinthia.com/de

Харальд Коглер: У нас есть пионеры и технологические лидеры в Каринтии, и эти достижения следует использовать. За ними стоят сети и клиенты, и мы признаны во всем мире благодаря этим компаниям. Это также очевидно в бывших поселениях, таких как PreZero и Steinbeis, где иностранцы признали наличие здесь экспертизы и ресурсов. И это, как я считаю, ключевой момент. Конечно, Каринтия красива. Но красивые места можно найти везде. Но сеть, подобная этой, и люди, которые увлечены этой темой и продвигают ее вперед, это не так уж и часто встречается.

Можете ли вы дать представление о том, как работает сотрудничество в Каринтии и какие результаты оно приносит?

https://carinthia.com/de/blog/kreislaufwirtschaft-kaernten/

Харальд Коглер: Хорошим примером является проект "EPSolutely", возглавляемый Fraunhofer Austria. Это межрегиональный проект, который мы реализовали по всей стране. Сотрудничая с партнерами из различных сегментов цепочки создания стоимости, мы разрабатываем концепции для функционирующей экономики замкнутого цикла EPS. Результаты этого проекта служат эталоном во всей Европе. Для нас полезно то, что в нашем сегменте в Австрии есть несколько игроков, активных в разных регионах. Мы охватываем федеральные земли Каринтия и Штирия. Теперь у нас есть всеобъемлющая сеть, в которой мы можем возвращать отходы EPS компаниям и превращать их обратно в сырье.

https://www.carinthia.com/deЭтот проект также демонстрирует, чего можно достичь посредством сотрудничества между конкурентами, которые, в сущности, являются одной семьей, поскольку у всех нас есть общий интерес возвращать наш материал поставщикам сырья для создания нового переработанного сырья.

https://www.carinthia.com/de

По вашему мнению, какие контакты, разработки или финансирование особенно полезны для компаний, заинтересованных в присоединении, если можно так выразиться?

Харальд Коглер:

https://carinthia.com/de/blog/kreislaufwirtschaft-kaernten/

Харальд Коглер: Конечно, я предвзят в этом вопросе, учитывая, что я занимал пост основателя и председателя KWF (Фонд экономического развития Каринтии) и генерального директора BABEG (Каринтийская компания по поселению и участию в бизнесе). Тем не менее, я считаю, что BABEG — это компетентная организация, которая предоставляет отличную поддержку и сервис компаниям, заинтересованным в размещении в Каринтии. Это также отличный международный первый контакт. KWF с его небольшой командой занимается финансированием, когда это применимо, и фокусируется больше на небольших и средних предприятиях и секторе Р&D.

Первая редакция CIRPLEX, сочетающая в себе конгресс и выставку, состоится в Клагенфурте в 2025 году. Посетители смогут увидеть переработку в действии в настоящем промышленном окружении. Какие у вас ожидания от этого события?

https://www.kaerntnermessen.at/veranstaltungen/cirplex-circular-plastics-experience-summit-alpen-adria/

https://carinthia.com/de/blog/kreislaufwirtschaft-kaernten/Харальд Коглер: Мы усердно работаем над составлением интересной программы с впечатляющими ключевыми спикерами, в том числе BASF, и EUMEPS, Европейская ассоциация производителей вспененного полистирола, также будет присутствовать, а также многие другие выдающиеся экспоненты. Я уверен, что посещение этого мероприятия будет полезным.

Для получения более подробной информации посетите следующие ссылки:

https://www.kaerntnermessen.at/veranstaltungen/cirplex-circular-plastics-experience-summit-alpen-adria/

Маркетинг местоположения Каринтии: https://www.carinthia.com/de

Информация о пластмассах и экономике замкнутого цикла в Каринтии: https://carinthia.com/de/blog/kreislaufwirtschaft-kaernten/

CIRPLEX: https://www.kaerntnermessen.at/veranstaltungen/cirplex-circular-plastics-experience-summit-alpen-adria/

https://www.kaerntnermessen.at/veranstaltungen/cirplex-circular-plastics-experience-summit-alpen-adria/В контексте продвижения экономики замкнутого цикла стратегическое расположение Каринтии обеспечивает доступ к ключевым отраслям и рынкам, что облегчает сотрудничество и обмен знаниями. Используя региональные технологические достижения в секторе пластмасс, такие как проект "EPSolutely", поощряется разработка инновационных решений для устойчивой пластмассовой промышленности.

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