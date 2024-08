Святой Павел: Все еще есть время для принудительных переводов

Следуя за поражением в первом матче Бундеслиги, Санкт-ПаулиПреступлениев надеется на улучшение. Vorausgehen they now face Union Berlin under the stadium lights. Coach Blessin из нидерландов не видит необходимости в последней минуте на приобретение игроков.