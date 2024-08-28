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Из состава немецкой Бундеслиги ФК Санкт-Паули не ждут серьезных движений на трансферном рынке до его закрытия. Как сказал тренер Александр Блассен перед первой выездной игрой сезона в пятницу (20:30 по DAZN) против 1. FC Union Berlin, "Не так, будто мы обязаны поступать иначе".

Команда с Рейнпербаха по-прежнему намерена "неторопливо изучить" внутренний рынок трансферов до вечера пятницы. Если что-то появится, "конечно, мы будем присутствовать и готовы к действиям на трансферном рынке".

Блассен: "Очень доволен всеми новичками"

"Я очень доволен всеми нашими новичками", - сказал Блассен. Северяне подписали защитников, таких как Финн Stevens из ФК Брентфорд и временного нападающего Моргана Гилавугуи из РК Ленс, среди других. Отъезд ключевого игрока Марселя Хартеля в США был особенно горьким.

В своем дебютном матче прошлой недели команда, только что вышедшая в лигу, потерпела домашнее поражение 0:2 от 1. FC Heidenheim. Против берлинцев Санкт-Паули стремится быть более целенаправленным. Блассен хочет, чтобы его команда была "более решительной и голодной". Он ожидает трудную игру.

Тренер Александр Блассен подчеркнул, что команда не будет спешить с трансферами, сказав: "Мы по-прежнему намерены неторопливо изучить внутренний рынок трансферов до вечера пятницы". Кроме того, если появится возможность, они готовы, как добавил Блассен: "Конечно, мы будем присутствовать и готовы к действиям на трансферном рынке, если что-то появится".

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