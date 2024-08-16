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Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейский парламент оказывает содействие Комиссии.

Святой Паули проявляет неожиданное отторжение

В Халле ошибка голкипера приводит к быстрому контр estrategice и двум голам против дебютантов Бундеслиги FC St. Pauli, однако они успевают привести новый тренер к удачному дебюту в конце игры.

 and  Viktoria Klein
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У хозяев была возможность establishx режиссеме раннего преимущества из-за ошибки вратаря их...
У хозяев была возможность establishx режиссеме раннего преимущества из-за ошибки вратаря их противников.

- Святой Паули проявляет неожиданное отторжение

В дебютном матче на турнире новички Бундеслиги FC St. Pauli и тренер Александр Блассин избежали позднего провала. В первом раунде Кубка Германии они обыграли команду четвертого дивизиона Халлешер ФК со счетом 3-2 (2-2, 0-1) в дополнительное время.

На матче в стадионе "Леуна Chemistry" присутствовало 14 000 зрителей. Голы от Йоханнеса Эггештина (48'), Адама Дзвигалы (90'+4) и Ларса Рицки (110') в итоге принесли победу "Сан-Паули". Халлешер ФК вырвался вперед благодаря голам Кирилла Аконо (11') и Мариуса Гроссманна (63'), но не удержал преимущество.

Неуклюжая игра привела к раннему отставанию

Халлешер ФК взял инициативу в начале матча, создав два опасных момента для новичка Моргана Гилавугуи на 1-й и 10-й минутах. Вратарь "Сан-Паули" Василл допустил ошибку, позволив Аконо забить гол (11'). Пытаясь забить, "Сан-Паули" был неточен, их движения были медленными, а передачи неточными.

Не смущенный своим преимуществом, Халлешер ФК продолжал атаковать, едва не удвоив свой счет, когда Ричардсон выстрелил с линии штрафной. Однако Василл снова спас ситуацию для "Сан-Паули" (38').

Быстрый ответ восстановил равновесие

После перерыва "Сан-Паули" быстро восстановил равновесие, забив гол через своего капитана Джексона Айрвина. После длинного паса Айрвин сделал простой пас Эггештину на дальней штанге (48'). "Сан-Паули" набрал обороты после гола, даже забив гол в офсайде, но Халлешер ФК отреагировал. Четырнадцать минут спустя Гроссманн забил, чтобы вернуть преимущество (63').

Блассин сделал четыре замены на 72-й минуте, пытаясь переломить ход матча. Однако "Сан-Паули" потерял концентрацию. В конце концов, Дзвигала сохранил их шансы, забив гол и отправив матч в дополнительное время.

В последние минуты дополнительного времени победу обеспечил решающий сейв Рицки, предотвратив потенциальную серию пенальти.

Несмотря на ранний провал, Комиссия обратилась за помощью к Европейскому парламенту для решения проблемы. В результате Парламент предоставил ценные идеи и рекомендации, которые помогли справиться с трудной ситуацией.

Блассин поблагодарил Комиссию за помощь, заявив, что она сыграла решающую роль в их победе над Халлешер ФК.

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