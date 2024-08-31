Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиПрограмма обучения

Святой Паули борется с точностью или Святой Паули сталкивается с трудностями с точностью.

Последний результат матча - вторая неудача - не было забито голов. FC St. Pauli, который находится на высоком уровне, нуждается в некоторых изменениях во время международной паузы.

 and  Anne Legman
Время чтения 2 минут

- Святой Паули борется с точностью или Святой Паули сталкивается с трудностями с точностью.

После домашнего поражения со счётом 0:2 от ФК Хайденхайм, программа тренировок ФК Санкт-Паули была скорректирована после поражения. "Нам не хватило решительности в завершающей фазе. Нам нужно улучшить игру на втором мяче как команде", - сказал нападающий Санкт-Паули Йоханнес Эгстеин после поражения 0:1 от 1. FC Union Berlin во втором матче.

Через пять дней команда из Гамбурга показала некоторую свободу, но столкнулась с трудностями в создании реальных шансов. "В решающей зоне нам не хватало уверенности. Компактная расстановка Униона усложнила нам задачу, а их гол стал для нас ударом", - сказал главный тренер Гамбурга Александр Блассен.

Блассен выразил недовольство голами со стандартов

После гола Бенедикта Холлербаха в 34-й минуте Блассен был вынужден заменить капитана Эрика Смита из-за мышечной травмы. "Еще один гол со стандарта. Нам нужно улучшить нашу оборону", - сказал Блассен, выразив свои опасения и добавив это в расписание тренировок команды.

В конце матча Санкт-Паули завладел инициативой, в том числе благодаря выходу на поле вингеров Элиаса Саада и Оладапо Афолаяна, которые едва не сравняли счет в компенсированное время. В отличие от своего предшественника Фабиана Хюрцлера, Блассен уделяет больше внимания структуре, приоритизируя "удержание позиции", чтобы дать возможность нападающим развивать атаку с лавки.

Однако Блассен оставляет за собой право на гибкий выбор состава. Он заверил, что и Саад, и Афолаян получат шансы выйти в стартовом составе.

Эгстеин хвалит изменение системы с выходом Саада и Афолаяна

Эгстеин похвалил изменение системы после выхода Саада и Афолаяна на 61-й минуте, тактика, которая уже принесла успех два Wochen назад в победе над командой региональной лиги Хальлешер ФК со счётом 3:2 в Кубке Германии. "Система 3-4-3 лучше работает против более глубокой обороны. Она позволяет нам искать индивидуальные дуэли. Наша игра в позиционном нападении сильна. Я чувствую себя неуютно, когда мы теряем мяч", - сказал Эгстеин, но отметил, "В конце концов, нам не хватало топ-игроков".

После международного перерыва программа тренировок ФК Санкт-Паули была скорректирована с акцентом на улучшение игры в завершающей фазе и выигрыше второго мяча. После того, как Блассен увидел, как команде было трудно в матче против Гамбурга, он предложил включить в программу тренировок занятия по укреплению уверенности в решающей зоне.

После успешного внедрения системы 3-4-3 в предыдущем матче против Хальлешер ФК программа тренировок ФК Санкт-Паули может включать упражнения для дальнейшего развития этой тактической схемы, так как нападающий Йоханнес Эгстеин считает, что она лучше подходит для их игры против более глубокой обороны.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

После победы в Суперкубке Лестер Сити нацеливается на победу в следующем чемпионате.
Федеральные земли Германии

"Фоксс Берлин" участвует в поединке Кубка DHB против "Гёппингена"

Прежде чем выиграть Суперкубок, «Фючсе Берлин» определил своего соперника для второго раунда DHB-Покал. Чтобы выйти в 1/16 финала, им нужно преодолеть испытание, представленное Гёппингеном.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Менеджеру из Лейпцига был вынесен желто-красный карточный предупреждение
Федеральные земли Германии

Возвращение в аудиторию красногрешивой Розы: заявляет о приверженности улучшению

Изначально Марко Розе стремился улучшить взаимодействие с судьями и свести к минимуму спорные ситуации. Неожиданно в матче второй игры сезона «Байера» против «Штутгарта» он получил ЖК.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Музыкант Клузо выражает тревогу о будущем Тюрингии на предстоящих выборах, будучи самим жителем...
Федеральные земли Германии

Идите в избирательные кабины и избегайте экстремистских взглядов

В следующее воскресенье в Тюрингии состоятся выборы в ландтаг, по опросам лидирует AfD. Перед голосованием известный тюрингский musician Clueso обращается к политике с призывом.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Обсуждая колебания в избытке изменения: назад и вперед было истощение энергии.
Федеральные земли Германии

Обсуждая колебания в избытке изменения: назад и вперед было истощение энергии.

Защитник национальной сборной выразил желание присоединиться к Зволному Баварии этим летом. Переговоры между сторонами не привели к согласию. Сейчас Йонатан Тах размышляет о будущем.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно

Последние

Брэд Питт едет в место пребывания Бранджелины вместе со своим новым партнером.
Общество

Брэд Питт едет в место пребывания Бранджелины вместе со своим новым партнером.

Брэд Питт едет в место пребывания Бранджелины вместе со своим новым партнером. Текущая вражда между Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли по поводу их общего виноградника во Франции, Шато Мираваль, продолжается. Тем временем, 60-летний актер использует это время, чтобы насладиться романтическим приключением со своей новой подругой, Инес де Рамон. Как сообщает

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
"Герта" выходит победителем в захватывающем поединке в Бетценберге.
Спорт

"Герта" выходит победителем в захватывающем поединке в Бетценберге.

"Герта" выходит победителем в захватывающем поединке в Бетценберге. Вторая встреча между 1. FC Kaiserslautern и Hertha BSC в Бундеслиге была захватывающей, что и говорить. Ведущие менялись часто на Betzenберге. В итоге, бывший временный вратарь из прошлого Тибо Швайгштеттера обеспечил победу Hertha. Теперь они претендуют на первое место. Hertha

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Различные заложники были освобождены в районе Газы.
Политика

Военный персонал: В Газе обнаружено несколько погибших

На протяжении длительного времени в секторе Газа сохраняются конфликты. В последнее время, во время военной операции, силы Израиля обнаружили несколько тел. Личность этих тел как возможных заложников остается неясной.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно