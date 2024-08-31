- Святой Паули борется с точностью или Святой Паули сталкивается с трудностями с точностью.

После домашнего поражения со счётом 0:2 от ФК Хайденхайм, программа тренировок ФК Санкт-Паули была скорректирована после поражения. "Нам не хватило решительности в завершающей фазе. Нам нужно улучшить игру на втором мяче как команде", - сказал нападающий Санкт-Паули Йоханнес Эгстеин после поражения 0:1 от 1. FC Union Berlin во втором матче.

Через пять дней команда из Гамбурга показала некоторую свободу, но столкнулась с трудностями в создании реальных шансов. "В решающей зоне нам не хватало уверенности. Компактная расстановка Униона усложнила нам задачу, а их гол стал для нас ударом", - сказал главный тренер Гамбурга Александр Блассен.

Блассен выразил недовольство голами со стандартов

После гола Бенедикта Холлербаха в 34-й минуте Блассен был вынужден заменить капитана Эрика Смита из-за мышечной травмы. "Еще один гол со стандарта. Нам нужно улучшить нашу оборону", - сказал Блассен, выразив свои опасения и добавив это в расписание тренировок команды.

В конце матча Санкт-Паули завладел инициативой, в том числе благодаря выходу на поле вингеров Элиаса Саада и Оладапо Афолаяна, которые едва не сравняли счет в компенсированное время. В отличие от своего предшественника Фабиана Хюрцлера, Блассен уделяет больше внимания структуре, приоритизируя "удержание позиции", чтобы дать возможность нападающим развивать атаку с лавки.

Однако Блассен оставляет за собой право на гибкий выбор состава. Он заверил, что и Саад, и Афолаян получат шансы выйти в стартовом составе.

Эгстеин хвалит изменение системы с выходом Саада и Афолаяна

Эгстеин похвалил изменение системы после выхода Саада и Афолаяна на 61-й минуте, тактика, которая уже принесла успех два Wochen назад в победе над командой региональной лиги Хальлешер ФК со счётом 3:2 в Кубке Германии. "Система 3-4-3 лучше работает против более глубокой обороны. Она позволяет нам искать индивидуальные дуэли. Наша игра в позиционном нападении сильна. Я чувствую себя неуютно, когда мы теряем мяч", - сказал Эгстеин, но отметил, "В конце концов, нам не хватало топ-игроков".

После международного перерыва программа тренировок ФК Санкт-Паули была скорректирована с акцентом на улучшение игры в завершающей фазе и выигрыше второго мяча. После того, как Блассен увидел, как команде было трудно в матче против Гамбурга, он предложил включить в программу тренировок занятия по укреплению уверенности в решающей зоне.

После успешного внедрения системы 3-4-3 в предыдущем матче против Хальлешер ФК программа тренировок ФК Санкт-Паули может включать упражнения для дальнейшего развития этой тактической схемы, так как нападающий Йоханнес Эгстеин считает, что она лучше подходит для их игры против более глубокой обороны.

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