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Священнослужитель из Бремера в настоящее время обвиняется в подстрекательстве к насилию.

Какие есть ограничения религиозной свободы? Еще раз региональный суд Бремена должен столкнуться с этой проблемой.

 and  Hanna Hofmann
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Священник, находящийся в Бремене, ответит на еще одно судебное заседание. Его обвиняют в...
Священник, находящийся в Бремене, ответит на еще одно судебное заседание. Его обвиняют в оскорблении лиц, которыеidentify themselves as homosexual.

- Священнослужитель из Бремера в настоящее время обвиняется в подстрекательстве к насилию.

Пастор Олаф Лацел из Бремена снова в центре внимания суда. Его судебный процесс по обвинению в разжигании ненависти начнется сегодня (в 10:00) в земельном суде Бремена после того, как Высший земельный суд в Гамбурге принял решение пересмотреть вердикт от мая 2022 года.

Пастор Лацел, возглавляющий общину Святого Мартина в Бремене, попал в неловкое положение после того, как его комментарии, сделанные во время семинара по браку в октябре 2019 года, стали широко известны. Его обвиняют в оскорбительных высказываниях в адрес лиц, идентифицирующих себя как гомосексуалы. Позже он извинился за свои слова, но они были широко распространены в интернете в виде аудиофайла.

В ноябре 2020 года районный суд Бремена оштрафовал Лацеля на 8100 евро за разжигание ненависти, но апелляционный суд оправдал его, решив, что он не призывал к ненависти, и его слова были защищены свободой религии и самовыражения.

Однако Высший земельный суд в Гамбурге занял противоположную позицию, отменив первоначальный вердикт в феврале 2023 года. Суд посчитал, что вердикт был слишком кратким, и свобода религии перестает существовать, когда угрожается достоинство человека.

Начались новые слушания: свидетели вновь дадут показания, а доказательства будут переоценены. Приговор может быть вынесен к середине сентября.

Во время процесса может быть упомянута церковь пастора Лацеля, община Святого Мартина в Бремене. После решения Высшего земельного суда в Гамбурге пастору Лацелю, возможно, придется обратиться к своим прошлым комментариям, связанным с лицами, идентифицирующими себя как гомосексуалы, внутри общины церкви.

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