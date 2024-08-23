- Свадебные торжества вот-вот начнутся.

Эд Вествик (37) и Эми Джексон (32) начали свой свадебный праздник. Известный актер "Сплетницы" поделился на своей Instagram странице серией снимков из их путешествия по Италии, объявив о начале свадебных торжеств. В подписи к фотографиям было написано: "Давайте свяжем себя узами брака, любовь!"

Воздушное путешествие и итальянская ночь

Парочка, в сопровождении близких, отправилась в роскошное путешествие на частном самолете. Фотография в истории Инстаграма Вествика намекала на предстоящую свадьбу на живописном Амальфитанском побережье, но точная дата церемонии остается загадкой.

Празднование началось с тихого ужина с пиццей и пастой. Вествик написал в своем посте: "Мы встретили наших семей и гостей на ужине с пиццей и пастой". Снимки с вечера показали Джексон в длинном платье с высоким воротником и кружевными рукавами и юбкой, а также белой повязкой на волосах. Вествик выбрал полосатую рубашку и бежевые брюки для вечернего мероприятия. Атмосфера и температура были идеальными, восторженно отзывался Вествик.

Свадьба через три года после первого знакомства

История любви Вествика и Джексон началась в 2021 году. В живописной зимней сцене на подвесном мосту в швейцарском городе Гштаад, окруженном заснеженными горами, Вествик сделал предложение в январе 2024 года. Джексон приведет в брак своего сына Андреаса, ласково называемого Дре. Андреас происходит из предыдущего союза Джексон с британским предпринимателем.

Эд Вествик делится моментами перед свадьбой в Instagram

Помимо поста о свадебном вечере, Эд Вествик также поделился видео на своей странице в Instagram, где он танцует с Эми Джексон на предсвадебном мероприятии. Вествик подписал видео: "Танцуем всю ночь с моей будущей женой".

Гости прибывают на итальянскую свадебную церемонию

По мере приближения свадебного дня на странице Инстаграма Эда Вествика появлялись все больше фотографий, на которых гости прибывали на место проведения свадьбы на Амальфитанском побережье. Один пост показал мать Эми Джексон, машущую на прощание, а другой - звезду "Сплетницы" Лиighton Мистер, прибывающую на место проведения.

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