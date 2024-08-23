Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ОбществоНовостиЭд Вествук

Свадебные торжества вот-вот начнутся.

Солидность возрастает: Актёры Эд Вествик из 'Сплетницы' и Ами Джексон начинают свои свадебные торжества в Италии

 and  Vladimir Milov
Время чтения 1 минута
На протяжении трёх летЭд Вествик и Эми Джексон были в романтических отношениях.
На протяжении трёх летЭд Вествик и Эми Джексон были в романтических отношениях.

- Свадебные торжества вот-вот начнутся.

Эд Вествик (37) и Эми Джексон (32) начали свой свадебный праздник. Известный актер "Сплетницы" поделился на своей Instagram странице серией снимков из их путешествия по Италии, объявив о начале свадебных торжеств. В подписи к фотографиям было написано: "Давайте свяжем себя узами брака, любовь!"

Воздушное путешествие и итальянская ночь

Парочка, в сопровождении близких, отправилась в роскошное путешествие на частном самолете. Фотография в истории Инстаграма Вествика намекала на предстоящую свадьбу на живописном Амальфитанском побережье, но точная дата церемонии остается загадкой.

Празднование началось с тихого ужина с пиццей и пастой. Вествик написал в своем посте: "Мы встретили наших семей и гостей на ужине с пиццей и пастой". Снимки с вечера показали Джексон в длинном платье с высоким воротником и кружевными рукавами и юбкой, а также белой повязкой на волосах. Вествик выбрал полосатую рубашку и бежевые брюки для вечернего мероприятия. Атмосфера и температура были идеальными, восторженно отзывался Вествик.

Свадьба через три года после первого знакомства

История любви Вествика и Джексон началась в 2021 году. В живописной зимней сцене на подвесном мосту в швейцарском городе Гштаад, окруженном заснеженными горами, Вествик сделал предложение в январе 2024 года. Джексон приведет в брак своего сына Андреаса, ласково называемого Дре. Андреас происходит из предыдущего союза Джексон с британским предпринимателем.

Эд Вествик делится моментами перед свадьбой в Instagram

Помимо поста о свадебном вечере, Эд Вествик также поделился видео на своей странице в Instagram, где он танцует с Эми Джексон на предсвадебном мероприятии. Вествик подписал видео: "Танцуем всю ночь с моей будущей женой".

Гости прибывают на итальянскую свадебную церемонию

По мере приближения свадебного дня на странице Инстаграма Эда Вествика появлялись все больше фотографий, на которых гости прибывали на место проведения свадьбы на Амальфитанском побережье. Один пост показал мать Эми Джексон, машущую на прощание, а другой - звезду "Сплетницы" Лиighton Мистер, прибывающую на место проведения.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Робби Уильямс действительно превратил эту ситуацию в радостное событие, считает Дженни Ясберг.
Общество

Робби Уильямс с удовольствием поцелует политика из партии зеленых

Робби Уильямс с удовольствием поцелует политика из партии зеленых Поп-звезда Робби Уильямс очаровал политического деятеля "Зелёных" в Гамбурге, поцеловав и исполнив для неё песню во время концерта в городе. Дженни Ясберг, давняя поклонница британского поп-звезды и со-руководитель гамбургских "Зелёных", находилась в первом ряду на шоу. После

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Ходят слухи, что Даниэла Катценбергер и Айрис Кляйн будут обнаженными вместе.
Общество

Ходят слухи, что Даниэла Катценбергер и Айрис Кляйн будут обнаженными вместе.

Ходят слухи, что Даниэла Катценбергер и Айрис Кляйн будут обнаженными вместе. "'Кот' в 'Плейбое' без проблем? Это не так невероятно, особенно в будущем." Так недавно заявила 37-летняя Даниэла Катценбергер, выразив желание сняться в обнаженной фотосессии для своего 40-летия. Даже с мамой, Ирис Кляйн? Босс

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Она высказывает свое мнение о прогрессе, достигнутом энтузиастами-зрителями.
Общество

Она высказывает свое мнение о прогрессе, достигнутом энтузиастами-зрителями.

Рамон Розелли говорит о любовных мелодиях, возможности возрождения 'Немецких ищут суперзвезду' и пристальном внимании к шлягеру.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно

Последние

После фатальной аварии на мотоцикле рядом с Идштейном состоялась также интервенция кризисных...
Федеральные земли Германии

Мотоциклист погиб после неудачной попытки перехода по полосе движения

Человек преклонного возраста погибает в результате лобового столкновения мотоцикла с приближающимся транспортным средством возле Идштейна. Жертву также посещают духовные советники.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Группа с умными возможностями беспрепятственно связывается с сопутствующим приложением.
Технологии

Недовольство и ставки привели к активации системы оповещения Smart Band

Недовольство и ставки привели к активации системы оповещения Smart Band Игровой процесс становится более захватывающим по мере увеличения погружения, и этот азарт часто исходит от чувств, которые возникают во время игры. Французская компания OVOMIND пошла еще дальше, создав браслет, который якобы измеряет эти эмоции, чтобы лучше служить и игрокам, и

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
После десятидневных переговоров в Швейцарии по Судану не достигнуто соглашения о прекращении боевых действий.
Политика

После десятидневных переговоров в Швейцарии по Судану не достигнуто соглашения о прекращении боевых действий.

После десятидневных переговоров в Швейцарии по Судану не достигнуто соглашения о прекращении боевых действий. Обсуждение в Швейцарии вокруг гражданской войны в Судане не привело к значительному прогрессу. Десятидневная встреча завершилась в пятницу, не достигнув соглашения о перемирии. Однако противоборствующие стороны, как сообщают посредники, согласились предоставить "непрепятственный и безопасный"

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно