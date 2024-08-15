- СВ Дармштадт 98 подписал новых нападающих

SV Darmstadt 98 отреагировал на плохое начало в 2-й Бундеслиге, подписав нового форварда. Киллиан Корредор переходит в команду, вылетевшую из Бундеслиги, из французского клуба второго дивизиона «Родез АФ». Длительность контракта 23-летнего игрока не разглашается. В прошлом сезоне Корредор забил 19 голов в 44 играх во всех турнирах за «Родез».

Дармштадт проиграл первые два матча чемпионата и сейчас занимает последнее место в таблице без очков. Под руководством тренера Торстена Либеркнехта команда сыграет против клуба Северно-региональной лиги «ФК Тевтония Оттенсен» в Кубке Германии в воскресенье (15:30).

Несмотря на проблемы в 2-й Бундеслиге, SV Darmstadt 98 усиливает свою атаку, подписав Киллиана Корредора из немецкого клуба второго дивизиона «Родез АФ». Благодаря впечатляющей статистике голов в прошлом сезоне Корредор, возможно, сможет внести весомый вклад в атакующие усилия Дармштадта.

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