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"Существует риск травмы или смерти": 14 человек задержаны за несанкционированное походы на Гавайях

Известный наochromлённый маршрут для пеших прогулок на Гавайях, более известный как ступеньки Хаику, вновь стал причиной споров, на этот раз из-за задержания 14 человек за незаконное проникновение на Оаху.

 and  Anthony Ross
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Тропинка хайку, расположенная возле Кейниоха, Гавайи.
Тропинка хайку, расположенная возле Кейниоха, Гавайи.

"Существует риск травмы или смерти": 14 человек задержаны за несанкционированное походы на Гавайях

Лестница поражает, но неожиданна: 4000-ступенчатая конструкция, созданная Военно-морским флотом США во время Второй мировой войны, была заброшена вскоре после постройки. Расположенная в отдаленном районе Каhei, доступ к ней возможен только через опасный и несанкционированный поход.

Джейсон Редулла, глава отдела сохранения природы и ресурсов Гавайев (DOCARE), заявил в заявлении: "Это беспрецедентное эгоизм - проходить по лестнице Хаику или по тропе Среднего хребта, учитывая постоянную информацию о том, что эти места закрыты из-за вопросов безопасности и сохранения окружающей среды". Заявление включало предсказание "скорой аварии или гибели".

DOCARE сообщает, что всех задержанных в прошлую неделю обвинили в незаконном проникновении, что является правонарушением, влекущим за собой штраф до 30 дней лишения свободы. Четырнадцать человек были арестованы 3 сентября, но неясно, ходили ли они вместе.

Редулла прокомментировал: "Подниматься на строительную площадку и спускаться по хребту опасно. Должна быть осознанность возможных последствий, если жизнь будет потеряна или, что еще хуже, потребуется спасение. Доступ для спасателей к этому месту затруднен, что может замедлить оказание медицинской помощи".

Лестница Хаику, также известная как "небесная лестница", стала популярной через социальные сети и была закрыта для общественности в 1987 году. Звезды YouTube и Instagram восхищаются потрясающими видами с вершины этой 853-метровой тропы, где лестница иногда сливается с туманом выше.

DOCARE подтверждает, что нарушители поднимались по лестнице с веревками.

Явление лестницы Хаику вызвало проблемы для местных жителей, в том числе незаконное проникновение, увеличение расходов на безопасность и рискованные спасательные операции раненых hikers в отдаленном районе.

В 2021 году Городской совет Гонолулу решил снести лестницу Хаику. Снос происходит по частям, с отсоединением одного фрагмента лестницы от края горы и последующим извлечением его вертолетом.

Местная организация "Друзья лестницы Хаику" выступает против сноса лестницы, утверждая, что операция стоит $2,5 миллиона.

Некоторые работы по сносу были завершены, когда Гавайский апелляционный суд выдал предварительный запретительный приказ в этом году.

Посетители продолжают делиться новостями о потрясающих видах с лестницы Хаику в социальных сетях, несмотря на предстоящий снос. Несмотря на предупреждения о путешествиях и вопросы безопасности, некоторые люди все еще планируют поездки, чтобы исследовать запрещенную лестницу, игнорируя возможные риски и последствия.

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