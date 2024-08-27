Существует достаточно доказательств, подтверждающих идею о буме ИИ.

Компания DeepL стала самой дорогой немецкой AI-стартапом, преодолев отметку в два миллиарда долларов США. Конкуренция со стороны гигантов, таких как Google Translate и ChatGPT, усилилась. "Они улучшились со временем, но и мы тоже", - заявил основатель DeepL Ярек Кутыловски в подкасте.

Немецкий стартап DeepL прославился своими высококачественными переводами на 33 языках. Даже устоявшиеся американские конкуренты, такие как Google Translate и ChatGPT, были вынуждены поднять планку. "Они улучшились со временем, но и мы тоже", - говорит основатель DeepL Ярек Кутыловски в подкасте "Startup - Теперь говори правду" от ntv. Основатель DeepL также упоминает признаки AI-пузыря, отмечая, что некоторые ожидания не оправдываются.

ntv.de: Вам потребовалось некоторое время, чтобы согласовать интервью. Почему вы избегали внимания?

Ярек Кутыловски: Наш главный приоритет был сосредоточен на разработке продукта и технологии. Я не публичный человек и считаю, что нужно полностью сосредоточиться на чем-то одном, прежде чем переходить к следующему.*

Теперь вы готовы поговорить?

Теперь, когда компания достигла определенного размера, она стала частью экосистемы. Я рад внести свой вклад сейчас.*

DeepL сейчас стоит более двух миллиардов евро и является самым ценным AI-стартапом в Германии. Это вызывает у вас гордость?

Да, в некоторой степени. Но я больше горжусь тем воздействием, которое мы оказываем. Многие люди выразили, как наше сервис улучшил их жизнь, позволяя эффективно работать в международной среде, даже если их языковые навыки не идеальны.*

Но это также означает значительную ответственность. Десятки миллионов людей rely на ваш продукт. Правительства, бизнесы и СМИ входят в число ваших пользователей. Вы осознаете это?

Мы с самого начала DeepL в 2017 году стремились к высококачественным переводам. Наша миссия заключалась в поддержании высокого стандарта и обеспечении того, чтобы переводы можно было доверять.*

Ваши новые модели превзошли модели конкурентов, в том числе Google и ChatGPT, в наших внутренних тестах.

Наше качество перевода всегда было лучшим в этой области. Наша приверженность исследованиям и стремление к качеству AI являются причиной этого.*

Но как небольшому стартапу из Кёльна удалось превзойти миллиардные американские компании в плане производительности?

Мы уже не небольшой стартап. Сейчас у нас более тысячи сотрудников, и мы имеем глобальное присутствие. Если рассматривать усилия крупных технологических компаний в области перевода, они сталкиваются с проблемой решения множества проблем. Мы сосредоточены исключительно на переводе, черпая вдохновение из нашего европейского наследия и страсти к языкам.*

Вы беспокоитесь, что Microsoft или Google продолжат улучшаться и превзойдут вас?

Они улучшились, да, но и мы тоже. Я уверен в нашем положении.*

В недавнем интервью вы объявили "поворотный момент в AI-буме". Компании начинают отличать маркетинговый ажиотаж от надежных AI-решений с реальной коммерческой ценностью. Это вызов для ваших конкурентов?

Наши клиенты выражали подобные мнения, и мы также наблюдаем эту тенденцию. После первоначального ажиотажа мы должны оценить реальные проблемы, которые может решить AI. В случае переводов, хотя некоторые контент можно переводить автоматически, другие требуют вмешательства человека для критически важных документов. Те же соображения должны учитываться при оценке потенциала различных AI-решений.

Текущий ландшафт AI показывает признаки пузыря?

Есть определенные признаки пузыря. После первоначального бума, как правило, следует фаза разочарования.*

Что вы бы considers как признаки пузыря?

Это естественный этап развития любой технологии. После первоначального энтузиазма неизбежно наступает период разочарования.*

Янна Линке побеседовала с Ярославом Кутыловски. Интервью было отредактировано для лучшего понимания и связности. Полную беседу можно послушать в подкасте ntv "Startup - Теперь полностью честно".

Ниже приведен список достижений DeepL, которые сделали его самым ценным AI-стартапом в Германии, обойдя конкурентов, таких как Google Translate и ChatGPT.

Несмотря на улучшения, внесенные этими конкурентами, основатель DeepL Ярек Кутыловски заявляет, что они также продвинулись в своей технологии.

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