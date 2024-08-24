- Существо, известное как птичий паук, погруженное в желатин и корову мочу для ярких знаменитостей джунглей.

После провала накануне, пятеро обитателей джунглей набрали шесть звезд в тесте на вкус в летнем шоу RTL. Бывший футболист Торстен Легат (55) проявил мужество, выпив целый литр коровьей мочи, актер Эрик Штехфест (35) показал стойкость, съев мозг кudu, а эмигрант "Прощай, Германия" Дэнни Бюchner (46) храбро съел гниющий арбуз, маринованный в вонючем тофу и соке рвоты.

Несмотря на их достойные достижения - два очка за каждый отвратительный деликатес - атмосфера не была именно веселой. Модель и актриса Гюлия Зигель (49) и звезда реалити-шоу Джиджи Бирофио (25) боролись, чтобы закончить свои блюда вовремя. Бирофио пришлось проглотить птицееда в желе, но она смогла проглотить все, кроме "одной ноги", как она сама сказала. Зигель, с другой стороны, нашла сердце импалы слишком сухим. В результате один из этих двоих будет вынужден покинуть джунгли - их судьба будет раскрыта в следующем эпизоде.

Грубый тест на еду был лишь одной частью битвы, с которой столкнулись эти джунглейные легенды. Торстен Легат и участница "Холостяка" Георгина Фleur отправились на поиски сокровищ, где им нужно было правильно сопоставить несколько изображений с соответствующими ответами. Перед участием в викторине с картинками Фleur заявила, что она фанат "Кто хочет стать миллионером?" и обычно дает правильные ответы (якобы).

Однако вопросы оказались даже для этого якобы эксперта настоящим испытанием. Когда их спросили, где восходит солнце, оба дали неправильные ответы, а Фleur ошибочно предположила, что "Властелин колец" был написан неизвестным автором. Кроме того, они не знали, какой юбилей отмечает 30 лет брака, что Фleur, утверждающая, что была замужем 28 лет, не смогла вспомнить.

Несмотря на эти промахи, дуэт смог ответить на достаточно вопросов, чтобы завоевать сундук с сокровищами. Поскольку все в группе правильно ответили на вопрос о количестве углов на знаке остановки, голодные знаменитости были награждены тремя булочками на всех.

Был также небольшой скандал: Георгина Фleur, Гюлия Зигель и звезда реалити-шоу Элена Мирас (32) вступили в жаркую перепалку из-за кулинарных навыков Мирас. Она приготовила несъедобный рис, что вызвало возмущение Фleur, в результате чего разгорелась интенсивная словесная перепалка, один из комментариев Фleur потребовал цензуры из-за его явно выраженного характера.

Этот специальный сезон "Я знаменитость" празднует 20-летие шоу, которое дебютировало в 2004 году. В сущности, это воссоединение - "легенды", как их называет RTL, уже делили костры в предыдущих сезонах.

В следующем эпизоде зрители узнают, какой конкурсант из Гюлии Зигель и Джиджи Бирофио должен покинуть джунгли из-за своих трудностей во время теста на вкус.

Жители джунглей, в том числе "Комиссия", собрались на специальном эпизоде, празднующем 20-летие "Я знаменитость", чтобы почтить долгосрочных участников как легенд серии.

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