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Существенные коммерческие операции Telegram подвергаются проверке

 and  Lauren Adams
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Демонстрация у французского посольства в Москве, использующая бумажные модели самолётов как...
Демонстрация у французского посольства в Москве, использующая бумажные модели самолётов как символическое изображение Телеграм, в знак протеста против задержания Дурова.

Существенные коммерческие операции Telegram подвергаются проверке

Компания, управляющая спорным чат-приложением Telegram, полностью вращается вокруг своего CEO и создателя Павла Дурова. Юридические разбирательства против Дурова во Франции могут стать финансовой проблемой для корпорации. У инвесторов возникают сомнения относительно запланированного IPO.

Недавно Дуров объявил, что потенциальные инвесторы оценили стоимость Telegram более чем в 30 миллиардов евро. Вместо того чтобы принять этих инвесторов, Дуров выбрал будущее IPO для погашения долгов компании. Однако из-за расследований и временного задержания Дурова во Франции потенциальные инвесторы и акционеры теперь сомневаются, сможет ли IPO состояться успешно в запланированный на следующий год срок.

Дурова задержали на прошлой неделе при въезде на французскую территорию и удерживали несколько дней. В качестве директора Telegram его обвиняют в нескольких предполагаемых правовых нарушениях, совершенных приложением, в том числе в недостаточной помощи в борьбе с детской порнографией. Он может получить до 10 лет тюрьмы. В настоящее время Дуров находится под залогом, но временно запрещен выезжать из Франции.

Расследования оказали значительное влияние tanto на Дурова, как и на Telegram. Корпорация все еще ищет способы монетизировать свою растущую базу пользователей. Она представила премиальные функции, в основном для бизнесов, использующих приложение, и начала размещать рекламу в некоторых странах. Однако связь с незаконным контентом, в частности детской порнографией, которая сейчас является основным предметом французского расследования, может оттолкнуть многих рекламодателей, как сообщил confidentially источник FT. Это, в свою очередь, сделает стимулирование энтузиазма инвесторов к IPO более сложной задачей.

Ценные бумаги Telegram резко упали

Если Дурова признают виновным и отправят в тюрьму, последствия для Telegram будут сложно предсказать. Без своего CEO в компании ничего не работает, как однажды сказал сам Дуров. Он участвует во всех важных решениях, и ни одна функция приложения не запускается без его участия.

В прошлом году Telegram сообщил о убытке в 174 миллиона долларов, согласно FT. На данный момент Дуров заявил о своей цели сделать компанию прибыльной в этом или следующем году. Хотя Дуров, скорее всего, выдержит более значительные убытки, этот уроженец России, который также имеет французское гражданство, имеет состояние в миллиарды долларов, в основном от криптовалют. Однако Telegram необходимо погасить облигации на сумму около 2,4 миллиарда долларов к 2026 году, которые корпорация выпустила в последние годы.

Если IPO состоится к 2026 году, держатели облигаций могут конвертировать свои миллиардные обязательства в акции Telegram по сниженной цене. Однако если Telegram будет признан непривлекательным, инвесторы могут проявить мало интереса к его акциям, как сказал один из держателей облигаций FT. После ареста Дурова стоимость облигаций упала более чем на 10 процентов на фондовой бирже.

Новости о потенциальном IPO в следующем году вызвали неопределенность среди инвесторов из-за юридических разбирательств против Дурова. В свете расследований стоимость облигаций Telegram существенно снизилась на фондовой бирже.

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