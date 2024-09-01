Супруг заключает партнера в скверное свинарник на длительный период.

Сообщается, что 35-летний мужчина удерживал женщину в плену в хлеву более пяти лет. Его обвиняют в многочисленных изнасилованиях, физических нападениях и психологических издевательствах. Как сообщает телеканал "Польсат Ньюс", основываясь на заявлении прокуратуры, мужчину зовут Матеуш Ж. Якобы он избивал и истязал женщину, которая младше его на пять лет, неоднократно изнасиловав ее. Сообщается, что он бил ее по лицу и использовал разные предметы для своих атак.

Польские СМИ сообщают, что Матеуш Ж. держал женщину в плену в сельской деревне Гаика, расположенной в западной Польше. Якобы они познакомились в 2019 году в Интернете, согласно местному порталу "Мыглов". Сообщается, что он содержал женщину в маленькой боковой комнате своего хлева во время их первой встречи.

Комната размером всего три на три метра якобы была заперта, без окон, и у нее был ограниченный доступ к гигиеническим продуктам, воде, электричеству и туалету.

"Я не могла рассказать правду врачам"

Сообщается, что М. неоднократно возил женщину в больницу с переломами. Как сообщает "Польсат Ньюс", женщина также родила ребенка в больнице, который был взят на усыновление. Причина того, почему медицинский персонал в клиниках не заподозрил ничего неясна. Якобы женщина молчала из страха из-за постоянных угроз М. "Я не могла рассказать правду врачам, потому что боялась. Он угрожал мне, saying, что будет хуже, если я буду жаловаться", - сказала она "Мыглов".

Она также заявила, что не знала своего местоположения. "Он накрывал мне голову капюшоном, так что я не знала, где мы живем, когда он возил меня в клинику", - сказала она. То же самое происходило, когда он выводил ее вечером для купания.

Когда женщину в августе госпитализировали с вывихом плеча, клиника сообщила об этом властям, согласно прокурору в Глогуве. О степени ее предыдущих травм шокировал медицинский персонал.

Родители заявляют об неведении

Как сообщает польский портал "МыГлов", родители М. заявляют, что ничего не знали о преступлении, несмотря на то, что живут в доме рядом со стойлом. "Мы ничего не слышали, мы ничего не видели", - сказала мать М. порталу. Она добавила: "Он хороший мальчик".

Расследование все еще продолжается, согласно заявлению прокуратуры. Выдан ордер на обыск, и якобы запрашивается ордер на арест. Если его признают виновным, мужчина может получить до 25 лет тюрьмы. Деревня Гаика расположена примерно в 90 километрах северо-западнее Вроцлава (бывший Бреслау).

Молчание женщины в больницах было вызвано постоянным запугиванием и страхом, что ситуация ухудшится, как она заявила: "Я не могла рассказать правду врачам, потому что боялась. Он угрожал мне, saying, что будет хуже, если я буду жаловаться".

Указанные сексуальные домогательства включали в себя рождение ребенка в больнице, что привело к тому, что ребенок был взят на усыновление, что осталось незамеченным медицинским персоналом.

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