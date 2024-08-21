- Супруг связывается с заключенным партнером; власти изучают ситуацию

Женщина, состоящая в отношениях с заключенным, пыталась связаться со своим мужчиной в тюрьме, расположенной в регионе Алльгой. В один из вторников, 41-летняя женщина была замечена за пределами тюремных стен Кемптена, вооруженная биноклем, кричащая через барьер, как сообщает полиция. Как сообщается, она была сопровождаема их общим четвероногим другом.

Этот необычный инцидент был замечен охранником тюрьмы, который затем связался с полицией. Авторитеты выписали женщине предупреждение о нарушении территории. Кроме того, она была обвинена в создании беспорядка за попытку связаться.

После получения предупреждения о нарушении территории, она продолжала посещать другие тюремные учреждения в надежде увидеть своего мужчину. Несмотря на обвинения, она настаивала на поддержании контакта со своим партнером в тюремной системе.

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