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ПанорамаНовостиНасилие

Супруг подозреваемого был госпитализирован.

 and  Viktoria Klein
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Супруг подозреваемого был госпитализирован.

На восемьдесят первый день судебного процесса по делу об изнасиловании в городе Авignon, Франция, основной подсудимый, Доминик П., должен был впервые дать показания. Однако прямо перед началом заседания его перевели в больницу, и его показания были перенесены.

Во время судебного процесса по делу об изнасиловании в французском городе Авignon появление в суде основного обвиняемого, Доминика П., было отложено. 71-летнего мужчину доставили в больницу, как сообщил его адвокат. Председательствующий судья Роджер Арата заявил, что болезнь 71-летнего может повлиять на ход процесса. Арата назначил медицинское обследование для определения состояния подсудимого.

Доминик П. рано покинул зал суда накануне, якобы из-за болей в животе. Его адвокат Беатрис Заварро опровергла предположения о том, что П. избегает судебного заседания. Она заявила, что ее клиент неоднократно заявлял о своем желании дать показания и не собирается избегать суда. Суд может быть приостановлен "до улучшения его состояния", заявил судья. Адвокаты бывшей жены Доминика П., Жизель П., согласились с этим решением. Ни 72-летняя женщина, ни ее дети не хотели давать показания в отсутствие подсудимого.

Француз, который подозревается в том, что он подсыпал наркотики своей жене и предлагал ее незнакомцам для изнасилования, должен был впервые дать показания в суде. Накануне эксперты диагностировали его как "эгоцентричного" и "манипулятивного". Он признался в том, что издевался над своей бывшей женой Жизель П., не сообщая ей об этом, и назвал это зависимостью.

На прошлой неделе Жизель П. подробно описала в суде, как она страдала от необъяснимых провалов в памяти и гинекологических проблем до того, как узнала о масштабах издевательств мужа. Открылось это после того, как мужа привлекли к ответственности за съемку юбок женщин в торговом центре. На его жестких дисках, USB-накопителях и компьютерах обнаружили около 4000 фотографий и видеозаписей спящей женщины.

На жестких дисках, USB-накопителях и компьютерах основного подсудимого обнаружили почти 4000 доказательств преступлений. По данным видеозаписей, было установлено около 200 случаев изнасилования Жизель П. между 2011 и 2020 годами. Большинство изнасилований совершил сам Доминик П., а в 92 случаях были замешаны другие мужчины. В 50 случаях были установлены личности преступников. Кроме Доминика П., по делу проходят еще 50 подсудимых, которым грозит до 20 лет лишения свободы. Начавшийся в начале сентября процесс должен завершиться к середине декабря после выступлений медицинских экспертов, психологов, свидетелей и множества соучастников.

Болезнь Доминика П. угрожает продолжению процесса, так как в суде рассматриваются случаи насилия в отношении его бывшей жены. В списке свидетелей около 50 других подсудимых, которых подозревают в участии в актах насилия по отношению к бывшей жене Доминика П.

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