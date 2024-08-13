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"Суперпродукт Made in Germany": Хабек высоко оценивает тепловой насос

Stiebel Eltron производит один из продуктов мечты Роберта Габека: тепловые насосы. Однако во время посещения компании министр экономики не discovers никакого бума в отрасли. Он хочет это изменить.

 and  Viktoria Klein
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Министр немецкого хозяйства Роберт Габек (Зеленые) за тепловые насосы: 'Тепловой насос экономит...
Министр немецкого хозяйства Роберт Габек (Зеленые) за тепловые насосы: 'Тепловой насос экономит деньги.'

- "Суперпродукт Made in Germany": Хабек высоко оценивает тепловой насос

Роберт Габек — большой поклонник тепловых насосов, практически до неприличия. "Суперпродукт, сделанный в Германии, который имеет смысл во всех отношениях", — так он называет системы, использующие тепло из воздуха, грунтовых вод или земли. Несмотря на месяцы споров о Законе о отоплении в прошлом году, он пострадал от значительных потерь.

Загорелый и в хорошем настроении, Габек начинает наступление через год. В течение трех дней он путешествует по Северной Германии на турне по насосному оборудованию. Он задает тон во время своего визита в компанию-производителя тепловых насосов в Хольцминден, Нижняя Саксония: "Тепловые насосы увеличивают стоимость зданий. Тепловой насос экономит деньги".

Промышленность тепловых насосов могла бы воспользоваться такой поддержкой, если бы это помогло. Потому что продажи этих устройств недавно резко упали, и цель федерального правительства установить 500 000 тепловых насосов в год к 2024 году, скорее всего, не будет достигнута в первый год.

По данным Федеральной ассоциации немецкой отрасли отопления (BDH), в первом полугодии было продано всего 90 000 тепловых насосов, что на 54% меньше, чем в предыдущем году. BDH ожидает, что к концу года будет продано не более 200 000 тепловых насосов.

Это также влияет на Stiebel Eltron, где около 25 представителей IG Metall и совета работников собрались во время визита Габека, опасаясь за свои рабочие места. "Мы просто хотим, чтобы политика сдержала свое слово", — говорит Элке Гримме, председатель совета работников в Хольцминден. Ей все кажется слишком непредсказуемым, и она ссылается на недавнее сокращение финансирования энергосберегающих советов. К тому же, цены на электроэнергию должны снизиться. На стоянке Габек общается с Гримме и ее коллегами.

Stiebel Eltron придется сокращать рабочие места, признает председатель совета директоров Ульрих Штибель — хотя и не в таком количестве, как сообщало "Handelsblatt". Часть рабочей силы находится в режиме неполной занятости с марта. Stiebel Eltron имеет около 2600-2700 сотрудников на своих немецких площадках и около 5500 во всем мире, согласно заявлению представителя компании Хеннинга Шульца.

Рынок стал меньше, но Stiebel Eltron теперь занимает более крупную его часть, говорит Шульц. Его компания была вынуждена существенно увеличить свою рабочую силу в последние годы. "Они буквально скупали у нас тепловые насосы". Без расширения они бы потеряли долю рынка.

Спад на рынке следует за рекордным годом: в 2023 году было продано 356 000 тепловых насосов. И спад также затронул газовые котлы, где продажи упали на 42% до 223 000 устройств в первом полугодии. Значительно возросшие цены на газ после вторжения России в Украину, а также неопределенность в отношении тогда широко обсуждаемого Закона об отоплении, возможно, сыграли роль для покупателей в прошлом году.

Новый Закон об отоплении в целом требует, чтобы с 2024 года каждая вновь установленная система отопления работала на 65% на возобновляемых источниках энергии. Однако эти правила первоначально применяются только к новым зданиям в новом районе застройки. Существующие системы отопления могут продолжать работать. Многие муниципалитеты все еще неясно, может ли система централизованного отопления быть альтернативой для тех, кто затронут.

Весьма обеспокоена вся отрасль. "Текущая ситуация на рынке является вызовом для отрасли отопления", — говорит Маркус Штаудт, CEO Федеральной ассоциации немецкой отрасли отопления (BDH), в ответ на запрос dpa. Многие компании в последние годы сделали значительные инвестиции в расширение своих производственных мощностей, ожидая политически желаемого развития.

Насколько спад на рынке влияет на отдельные компании, зависит от степени специализации и стратегии, преследуемой компанией. "Это привело к широкомасштабным мерам в отношении использования программ частичной занятости и дальнейших мер по сокращению затрат".

Продолжительность и интенсивность этих мер зависят от развития в ближайшие месяцы и стратегий компаний. Ассоциация отрасли остается осторожно оптимистичной: "Мы ожидаем стабилизации рынка, но пока не видели никаких признаков существенного улучшения". Увеличение утвержденных заявок на финансирование в июне дает повод для осторожного оптимизма.

Не только Stiebel

Не только Stiebel испытывает трудности. Дочерняя компания Bosch по климатической технике недавно столкнулась со значительным снижением заказов на тепловые насосы. В Германии спрос на тепловые насосы ранее резко упал в конце 2023 и начале этого года, в том числе из-за длительной неопределенности в отношении финансирования тепловых насосов и кризиса в строительном секторе. Однако глава подразделения Ян Брокманн выразил осторожный оптимизм относительно второго полугодия.

В начале года CEO Bosch Стефан Хартунг раскритиковал политическую неопределенность в отношении тепловых насосов как "яд для долгосрочных решений о покупке". Группа Bosch Home Comfort, ранее известная как Bosch Thermotechnik, не предоставляет данных о продажах.

Bosch остается оптимистичным

К концу десятилетия Bosch планирует инвестировать более одного миллиарда евро в производство тепловых насосов в Европе. Например, предприятие в Португалии расширяется, а новое завод в Польше будет построено к 2027 году. Не сообщалось о сокращении рабочих мест в Германии, как в других бизнес-областях Bosch.

Наоборот, Bosch недавно объявил о крупнейшей сделке в истории компании в секторе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. За 7,4 миллиарда евро группа приобретает части ирландского конгломерата строительной техники Johnson Controls, в том числе для усиления своего глобального положения. Компания ожидает, что глобальный рынок продуктов в этой области вырастет на 40% к 2030 году.

Режим неполной занятости в Vaillant

Важный производитель отопительной техники, компания Vaillant, также сталкивается со слабым спросом. В середине мая семейная компания объявила о сокращении около 700 рабочих мест по всему миру, в том числе 300 в Германии. Причиной называется необходимость привести компанию в соответствие с новой ситуацией на рынке и будущими потребностями клиентов.

Слабый спрос также сказывается на производстве Vaillant. В середине июля CEO Vaillant Germany, Тилльман фон Шретер, сказал группе СМИ Ippen, что около 100 человек в некоторых частях производства все еще работают неполный рабочий день, из общего числа 5000 сотрудников в Германии. "В среднесрочной перспективе мы ожидаем, что бизнес по производству тепловых насосов снова начнет расти", - сказал он в интервью.

Промышленность тепловых насосов сейчас сталкивается с серьезным вызовом из-за снижения продаж: было продано всего 90 000 единиц в первом полугодии, что на 54% меньше, чем в предыдущем году. Чтобы достичь цели установки 500 000 тепловых насосов в год к 2024 году, цель федерального правительства на первый год может быть не достигнута.

Маркус Штаудт, CEO Ассоциации немецкой отопительной промышленности (BDH), признает вызов, заявляя: "Текущая рыночная ситуация является вызовом для отопительной промышленности". Этот спад влияет не только на Stiebel Eltron, но и на другие компании отрасли, такие как подразделение климатической техники Bosch, которое испытывает значительное снижение заказов на тепловые насосы.

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