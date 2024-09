"Супермен" подчеркивает "универсальные" аспекты "любви и скорби" в повествовании о жизни Кристофера Рива.

Новый документальный фильм "Super/Man: The Christopher Reeve Chronicle" подробно рассказывает о жизни и карьере Ривза, создавая сочувственное, трогательное и удивительно человеческое представление об этом иконе актерского мастерства, активисте, муже и отце.

Режиссеры Иан Бонхо̂те и Питер Эттеgui, стоящие за Netflix'овским "Восходящая Феникс" 2020 года и "Маккуин" 2018 года, извлекли из этого проекта значительные открытия, такие как новое понимание скорби и потери.

"Потеря не исчезает, ты живешь с ней", - поделился Бонхо̂те в недавнем интервью CNN. "Ты просто живешь в ней, приспосабливаешься и приспосабливаешься, как организм приспосабливается к новой среде".

Приспособление к новым обстоятельствам является центральной темой "Super/Man", так как документальный фильм смело погружается в последствия аварии Ривза, его сомнения в выживании, строгие реабилитацию и восстановление и, в конечном итоге, его открытие новой цели.

"Цель многогранна", - подробно рассказал Эттеgui. "Он становится выдающимся чемпионом для людей с травмами спинного мозга и в конечном итоге для более широкой общины инвалидов. Одновременно его карьера не только возрождается, но и процветает в индустрии, которая крайне недружелюбна к инвалидности".

Начиная с 1997 года, всего через два года после аварии, Ривз дебютировал в качестве режиссера, сняв "В сумерках", трогательную историю о семье, которая поддерживает своего сына, борющегося с ВИЧ. Фильм получил пять номинаций на премию "Эмми", в том числе за режиссуру. Ривз продолжал работать над проектами и выступать в главных, камео и второстепенных ролях.

Работая с Американской ассоциацией паралича, организация трансформировалась в Фонд Кристофера Ривза. Документальный фильм следует за превращением Ривза из человека, который изначально не хотел идентифицировать себя как часть сообщества инвалидов, в мощного адвоката, произносящего эмоциональную речь на церемонии вручения премии "Оскар" в 1996 году.

Вдохновленный влиянием Ривза на окружающих и очарованный его внутренним путешествием, Эттеgui - страстный поклонник "Супермена" - высоко оценил наследие Ривза.

"Меня всегда тронуло его влияние на людей, которых он встречал, но больше всего меня тронула его собственная трансформация", - поделился Эттеgui.

Одна из самых глубоких цитат Криса Ривза тронула Эттеgui, который был заинтригован желанием Ривза исследовать неизвестное в человеческом теле после аварии.

"Как же так, что человек, покоривший космос, все еще борется с пониманием наших собственных тел и тонкостей человеческого духа?" - вопрошал он, выражая стремление Ривза открывать новые способы борьбы с травмами спинного мозга и реабилитацией после аварии.

Основываясь на универсальном человеческом опыте, фильм исследует раннюю карьеру Ривза как театрального актера, обучение в Джульярде вместе с близким другом Робин Уильямс и, в конечном итоге, выступление в офф-Бродвее с актерами такими как Джефф Дэниелс и Уильям Хёрт.

"Каждое решение, которое мы принимали, было сосредоточено на человеческом опыте", - пояснил Эттеgui. "Хотя немногие из нас когда-либо достигнут славы Супермена, мы все знаем любовь, потерю и смертность. Эта история глубоко отзывается в нас, потому что она отражает наши собственные эмоции и опыт, какие бы крайними они ни были".

С острым фокусом на частной жизни Ривза, фильм также исследует его ранние годы на нью-йоркской сцене, дружбу с Робин Уильямсом и связи с актерами такими как Джефф Дэниелс и Уильям Хёрт.

"Человеческий опыт объединяет нас всех", - заключил Эттеgui. "Это то, что побудило нас взяться за такой масштабный проект, как "Super/Man", и взяться за него с подлинностью, уязвимостью и глубоким уважением к жизни и наследию Кристофера Ривза".

В трагическом повороте событий Ривз внезапно скончался от сердечной недостаточности в возрасте 52 лет в 2004 году, всего девять лет после аварии. Через несколько месяцев его жена Дана была диагностирована со стадией IV рака легких и скончалась в возрасте 44 лет в 2006 году. Документальный фильм сталкивается с горем, которое обрушилось на младшего сына Ривза, тогда трехлетнего Уилла, и его старших детей от предыдущего брака.

Один из самых трогательных моментов фильма - воспоминания Уилла о той ночи, когда умер его отец, когда он решил оставаться спящим, пока не будет готов столкнуться со смертью своего отца. Позже он рассказывает о одиночестве, которое охватило его после смерти его матери. Его братья и сестры Мэтью и Александра также делятся своими эмоциональными историями о трудных годах потери обоих родителей.

Несомненно, мощная честность иraw emotions фильма делают детей Ривза его главным сердцебиением, подчеркивая неизгладимое влияние наследия его отца.

"Мы не ожидали такого активного участия детей", - признался Бонхо̂те о том, чтобы интервьюировать детей Ривза, которых снимали отдельно. "Они все были полностью готовы раскрыть свои deepest thoughts and feelings о мучениях своего отца и его последующей смерти".

"Я думаю, что то, как они предстают на экране, отражает их истинную личность. Они хранят глубокую любовь к памяти своего отца".

"На мой взгляд, учитывая мое понимание скорби и потери, их семья продемонстрировала удивительную стойкость в преодолении, прогрессе и процветании несмотря ни на что".

"Super/Man: The Christopher Reeve Story" will be in theaters on Wednesday. It's brought to you by CNN Films, HBO Documentary Films, and DC Studios, all of which fall under Warner Bros. Discovery's umbrella.

Этот документальный фильм не только дает глубокий взгляд на посттравматическую жизнь Кристофера Рива, но и проливает свет на его карьеру в развлекательной индустрии. ПаSSION Рива к изучению неизвестного в человеческом теле после его аварии привела его к созданию эмоциональных фильмов, демонстрирующих его талант как в актерстве, так и в кино.

Читайте также: