- Судно горит, ущерб около 200 000 евро

У Боденском озере, конкретно в Ухльдингене-Мюльхофене, Боденский округ, произошло возгорание моторной лодки, причинившее ущерб примерно в 200 000 евро. Как сообщают полицейские, пожар, возможно, начался из-за технической неисправности в субботу.

Пять взрослых и трое несовершеннолетних, все в спасательных жилетах, покинули лодку. Их спасли с воды умелый оператор моторной лодки и водная полиция, и они были безопасно доставлены в порт. Как заявили представители полиции, никто не пострадал.

В районе озера Констанц, расположенном в Ухльдингене-Мюльхофене, Боденский округ, произошло возгорание моторной лодки возле озера Констанц. Несмотря на то, что пожар причинил значительный ущерб в размере примерно 200 000 евро, все находившиеся на борту смогли выбраться без травм в районе озера Констанц.

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