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Судебные разбирательства по делу о нападении на нефтепровод: судебные разбирательства для протестующих за защиту окружающей среды

В ответ на нападения на нефтепровод, соединяющий Росток с нефтеперерабатывающим заводом Шверwahn в Бранденбурге, активисты климатического движения сейчас предъявляют штрафы. Несмотря на их непринятие, эти люди сейчас предстают перед судом.

 and  James Williams
Время чтения 1 минута
Два экологических активиста предстают перед судом в Neubrandenburg за свои действия, направленные...
Два экологических активиста предстают перед судом в Neubrandenburg за свои действия, направленные против насосных станций нефтепровода.

- Судебные разбирательства по делу о нападении на нефтепровод: судебные разбирательства для протестующих за защиту окружающей среды

Сегодня в 10:00 в районном суде г. Нойбранденбург начнутся слушания по делу двух активистов, связанных с движением Final Generation, которые обвиняются в действиях против нефтепровода из Ростока в нефтеперерабатывающий завод в Шведте (Бранденбург). Обвинения связаны с проникновением на две нефтяные насосные станции в Деммине (Мекленбургское озеро) и Штрасбурге (Ворпommern-Грайфсвальд) в апреле 2022 года, целью которых было помешать работе нефтепровода. Их обвиняют в нарушении общественного порядка, причинении ущерба имуществу и незаконном проникновении на территорию. Несмотря на получение штрафных уведомлений в размере 4000 евро каждый, они решили не подчиняться, что привело к этому судебному разбирательству.

Нефтепровод, против которого активисты пытались протестовать, идет из Ростока в нефтеперерабатывающий завод в Шведте (Бранденбург). Во время своих действий они атаковали две нефтяные насосные станции вблизи Деммина и Штрасбурга.

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