- Судебные разбирательства по делу о нападении на нефтепровод: судебные разбирательства для протестующих за защиту окружающей среды

Сегодня в 10:00 в районном суде г. Нойбранденбург начнутся слушания по делу двух активистов, связанных с движением Final Generation, которые обвиняются в действиях против нефтепровода из Ростока в нефтеперерабатывающий завод в Шведте (Бранденбург). Обвинения связаны с проникновением на две нефтяные насосные станции в Деммине (Мекленбургское озеро) и Штрасбурге (Ворпommern-Грайфсвальд) в апреле 2022 года, целью которых было помешать работе нефтепровода. Их обвиняют в нарушении общественного порядка, причинении ущерба имуществу и незаконном проникновении на территорию. Несмотря на получение штрафных уведомлений в размере 4000 евро каждый, они решили не подчиняться, что привело к этому судебному разбирательству.

Нефтепровод, против которого активисты пытались протестовать, идет из Ростока в нефтеперерабатывающий завод в Шведте (Бранденбург). Во время своих действий они атаковали две нефтяные насосные станции вблизи Деммина и Штрасбурга.

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