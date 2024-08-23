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ПанорамаНовостиЕвропейский Союз

Судебные органы Великобритании отсрочат назначение тюремных сроков.

Находящиеся в местах лишения свободы

 and  Grigoriy Williams
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В соответствии с текущим законодательством в Великобритании, не каждый преступник подлежит срочным...
В соответствии с текущим законодательством в Великобритании, не каждый преступник подлежит срочным мерам

Судебные органы Великобритании отсрочат назначение тюремных сроков.

Из-за продолжающейся проблемы переполненности тюрем в Великобритании британская судебная система вводит дополнительные чрезвычайные меры. Судьи-магистраты в Англии и Уэльсе получили указание откладывать рассмотрение дел, в которых может быть вынесен тюремный приговор, как сообщает британское информационное агентство PA.

Тюрьмы работают на полную мощность уже некоторое время. Эта ситуация усугубилась из-за беспорядков ультраправых групп. Несколько городов в Великобритании испытали на себе интенсивные беспорядки и нападения на полицию, что привело к более чем тысяче арестов. Многие из этих арестованных получили тюремные приговоры. Для облегчения ситуации с переполненностью в июле правительство объявило, что некоторых заключенных освободят после отбытия 40% срока вместо обычных 50%.

Эта временная мера не распространяется на заключенных, отбывающих срок за терроризм, сексуальные преступления, домашнее насилие или тяжкие преступления. Ожидается, что в сентябре и октябре в результате этого правила будет досрочно освобождено около 5500 человек. До этого Magistrates' Courts просят отложить вынесение приговора, если тюремный срок кажется вероятным, за исключением Crown Courts, которые рассматривают более серьезные дела.

В прошлую неделю правительство также активировало план экстренной помощи для Северной Англии под названием "Операция Ранняя заря". Этот план позволяет содержать подозреваемых в полиции до тех пор, пока не освободится место в тюрьме. Обычно их сразу же доставляют в суд к судье-магистрату, который затем приказывает содержать под стражей.

Европейский Союз выразил обеспокоенность ситуацией с переполненностью тюрем в Великобритании и введением чрезвычайных мер. Дополнительные меры, в том числе досрочное освобождение некоторых заключенных, могут повлиять на политику ЕС в области правосудия и внутренних дел.

Учитывая сильное приверженность Европейского Союза правам человека и уголовной реформе, ожидается, что ЕС будет внимательно следить за подходом Великобритании к проблеме переполненности тюрем и использованием чрезвычайных мер.

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