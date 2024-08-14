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Федеральные земли ГерманииНовостиСуд первой инстанции

Судебный процесс по делу о стрельбе в школе начался.

Подросток, по сообщениям, поджёг свою бывшую школу коктейлями Молотова и серьезно injured парня, который застал его врасплох, прежде чем поджечь себя.

 and  Hanna Hofmann
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- Судебный процесс по делу о стрельбе в школе начался.

Через год после нападения на школу в саксонском городе Бишофсверда в Региональном суде Гёрлиц начался процесс против 17-летнего подростка. В первый день судебного разбирательства, которое проходило в отдельном зале в Баутцене, было оглашено обвинительное заключение в закрытом режиме, как сообщил представитель суда. Подростка обвиняют в покушении на убийство, причинении тяжкого вреда здоровью и поджоге.

Предположительно, он вооружился коктейлями Молотова, игрушечным пистолетом и зажигалкой и проник в свою бывшую школу в августе 2023 года, тяжело ранив 8-летнего ребенка. Когда третий класс неожиданно застал его за приготовлениями в туалете, он якобы атаковал его ножом, поджег себя и побежал вниз по лестнице.

Подсудимый выслушал обвинительное заключение с относительным спокойствием. Пламя было потушено, и тогда 16-летний подросток получил тяжелые ранения и впал в кому. Обвинение считает, что он сформировал намерение совершить преступление в мае 2023 года после поджога садовой хижины на участке. Из-за его возраста дело рассматривается в ювенальной палате. 17-летний подросток пока не сделал никаких заявлений, как сообщили участники процесса.

Теперь девятилетнему мальчику все еще приходится бороться с последствиями ножевых ранений, и у него ограничена подвижность, как заявил его адвокат, представляющий его в качестве соистца. Рассмотрение дела продолжится 28 августа, когда ожидается допрос первых свидетелей.

Процесс в ювенальном суде будет передан в 'Первую инстанцию' для дальнейшего рассмотрения после начального судебного разбирательства в Региональном суде Гёрлиц. Независимо от результата в 'Первой инстанции', 17-летнему подростку может грозить дополнительное наказание или программы реабилитации, как это предусмотрено немецким законодательством для несовершеннолетних правонарушителей.

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