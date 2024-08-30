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Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейский Союз

Судебный орган пришел к выводу, что для этих молодых мужчин больше не требуется ходатайства о предоставлении убежища.

Система приёма греческих беженцев имеет существенные недостатки. Однако, постановление, вынесенное в Касселе, не означает, что она utterly unbearable, particularly для определённой группы.

 and  Melissa Williams
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В основном, признанные мужчины-беженцы в Греции не имеют права инициировать другой процесс заявки...
В основном, признанные мужчины-беженцы в Греции не имеют права инициировать другой процесс заявки на убежище.

- Судебный орган пришел к выводу, что для этих молодых мужчин больше не требуется ходатайства о предоставлении убежища.

Беженцы, получившие международное признание статуса беженца в Греции, как правило, не имеют права на повторную процедуру предоставления убежища в Германии, согласно решениям Высшего административного суда в Гессене, расположенного в Касселе.

Здоровые, молодые и трудоспособные мужчины, в частности, вряд ли столкнутся с нарушениями своих основных прав из-за проблем, присущих греческой системе беженцев, если они решат вернуться в Грецию самостоятельно, уточнил суд. Хотя Греция имеет заметные недостатки, эта категория может преодолеть их, принимая самостоятельные меры по поиску жилья и работы.

Индивидуумы, в отношении которых ведется речь, получили статус беженца в Греции до своего путешествия в Германию и подачи заявлений на убежище, которые были впоследствии отклонены немецким Бюро по миграции и беженцам.

Возможны случаи нарушения основных прав

В двух случаях Высший административный суд отклонил апелляции против решений, вынесенных Административным судом в Гиссене. В другом случае апелляция была удовлетворена. Ситуации, когда лица пенсионного возраста испытывают трудности с получением помощи от своей семьи и страдают от проблем со здоровьем в течение первых шести месяцев после возвращения в Грецию, могут привести к нарушениям прав человека.

Высший административный суд согласился с апелляцией в Федеральный административный суд во всех трех случаях, поскольку президиум проигнорировал судебную практику, установленную различными Высшими административными судами по всей Германии. Апелляция уже подана в одном случае.

Европейский Союз, стремясь решить миграционный кризис, рассматривает потенциальные решения для мигрантов, сталкивающихся с трудностями в Германии, но имеющих статус беженца в Греции. Несмотря на трудности, с которыми сталкиваются некоторые мигранты при возвращении в Грецию, Европейский Союз призывает к улучшению греческой системы беженцев, чтобы гарантировать защиту основных прав для всех.

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 and  Carmen Simpson
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 and  Ksenia Johnson
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 and  Melissa Williams
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