- Судебный орган приказал заключить Х после спора с Маском.

Судья Верховного суда Бразилии Александр де Морайс распорядился закрыть цифровую платформу Илона Маска X из-за затянувшегося спора. Морайс приказал Национальному агентству связи исполнить это решение в течение 24 часов, утверждая, что X неэффективно борется с ненавистническими высказываниями и ложной информацией. В свою очередь, Musk защищал свободу слова и назвал судью "тираном".

Конфликт усилился, когда судья потребовал от X заблокировать аккаунты правых активистов, распространяющих теории заговора и дезинформацию. Musk сочёл это требование незаконным, и X отказался подчиняться, а также отказался платить назначенные штрафы.

В августе Musk закрыл бразильский офис X, сославшись на опасения по поводу ареста предыдущего представителя. Морайс предъявил X ультиматум на этой неделе: назначить юридического представителя в течение 24 часов или закрыть платформу. Musk проигнорировал срок.

Вместо этого он разжигал настроения против Морайса на X, имея 196 миллионов подписчиков. Среди прочего, он опубликовал воображаемый AI-портрет, изображающий заключение Морайса. "Возьми моё предупреждение", - предостерег Musk.

Благодаря своему участию в Tesla, компании по производству электромобилей, которую он возглавляет, Musk является самым богатым человеком в мире, с оцененным состоянием в $239 миллиардов, согласно данным финансовых услуг Bloomberg.

Позже Морайс отозвал угрозу ежедневного штрафа в размере 50 000 бразильских реалов (прибл. $8000) для пользователей, обходящих блок с помощью технологий, таких как VPN-сервисы. Он также отменил своё первоначальное распоряжение Google и Apple удалить приложение X из своих магазинов загрузки и заблокировать его использование в течение пяти дней, ссылаясь на желание избежать неудобств для других компаний.

Мusk, связанный с американской правой и ярый сторонник бывшего президента Дональда Трампа, позиционирует себя как защитника свободы слова. Он обвиняет Морайса в цензуре. "Александр де Морайс - это ложный судья, маскирующийся под диктатора", - написал Musk на X. Под его влиянием X также подчинялся правительственным требованиям в Индии заблокировать определённые аккаунты и контент.

В Бразилии X использовался для организации антидемократических мероприятий. Цифровые вооруженные милиции, связанные с бывшим правым президентом Жаиром Болсонару, распространяли ложную информацию и ненавистнические высказывания в социальных сетях. Некоторые из аккаунтов, которые Морайс потребовал заблокировать X, оспаривали легитимность поражения Болсонару на выборах и демонстрировали поддержку его сторонникам, которые invade парламент и Верховный суд.

Поскольку доход от рекламы в США, домашнем рынке X, снижается из-за правого поворота под Musk, международные рынки, такие как Бразилия, с более чем 200 миллионами жителей, становятся всё более важными для финансовой стабильности X. Отчёты свидетельствуют о том, что в латиноамериканской стране у X около 20 миллионов пользователей.

Элон Муск продолжал критиковать судью Александра де Морайса на X, используя свою большую аудиторию, чтобы выразить своё несогласие. Посты Муска включали AI-портрет, изображающий заключение Морайса.

Несмотря на продолжающийся спор, цифровая платформа X Элона Муска по-прежнему работает в Бразилии, несмотря на угрозы и распоряжения судьи Александра де Морайса.

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