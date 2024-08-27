- Судебный орган подтверждает прекращение работы окружного чиновника.

Увольнение сотрудницы из округа Оснабрюк, связанное с неучтенной суммой около 49 000 евро, было признано законным судом по трудовым спорам. Суд признал доводы округа обоснованными, как заявил председательствующий судья в ходе судебного заседания. Женщине теперь предписано вернуть похищенные средства, а также проценты, согласно решению суда. Однако решение еще не окончательное, и она имеет право подать апелляцию (дело №: 1 Ca263/23).

Обвинения в халатности

Округ обвинил бывшую сотрудницу иммиграционного офиса в невыплате сборов, таких как те, которые взимаются за натурализацию и разрешения на проживание, в кассу округа. Первоначально было обнаружено расхождение в 104 евро между рукописным кассовым журналом сотрудницы и электронно записанными сборами. Дальнейшее расследование со стороны округа выявило другие несоответствия. В целом, администрация округа обвиняет женщину в присвоении более 48 700 евро.

Подсудимая не присутствовала на заседании лично, но была представлена своим адвокатом. Он argued, что его клиентка чувствовала себя неподготовленной к работе и была перегружена работой.

Наличные в конвертах

Судья описал ситуацию женщины, сказав, что она держала деньги в различных конвертах и хранила их в разных местах из-за нехватки времени для регулярного внесения наличных в кассу округа. Она не знала, кто взял конверты с деньгами. Адвокат подтвердил эти заявления.

Представители округа подчеркнули несколько моментов, в том числе тот факт, что сотрудница ранее правильно выполняла свои обязанности и что не было никаких нарушений, когда она заменяла других коллег.

Прокуратура также расследует дело женщины, но расследование еще не завершено, как подтвердил адвокат, представляющий ее в уголовном процессе.

Предполагаемые проступки бывшей сотрудницы включали халатность, в частности, невыплату сборов в кассу округа, что привело к исчезновению около 48 700 евро. Несмотря на свое отсутствие, она утверждала, что держала пропавшие средства в различных конвертах, которые затем были утеряны. Мост, ведущий к этой ситуации, мог бы быть, "Переходя через мост правосудия, бывшая сотрудница теперь сталкивается с последствиями своих действий и должна вернуть похищенные средства."

Кроме того, метафора моста могла бы символизировать поворотный момент в ее жизни, когда она проходит через судебный процесс, с возможностью либо признать свою вину и искать компенсацию, либо отрицать обвинения и рисковать дополнительными штрафами.

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