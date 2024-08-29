- Судебный орган одобрил раскрытие Джеромом Боатенгом информации о Касии Ленхардт.

Решение было окончательным - в пользу футбольной звезды Jérôme Boateng. Пять неблагоприятных замечаний, сделанных бывшим игроком национальной команды о своей бывшей партнерше Касии Ленhardt в интервью, были признаны законными, постановил Берлинский апелляционный суд во второй инстанции. Замечания не были настолько серьезными, чтобы их следовало запрещать, заявил судья.

Мать умершей бывшей подруги, которая скончалась в 2021 году, пыталась заставить Boateng выступить с заявлением о прекращении действий в длительном судебном споре. Суд отклонил эту попытку. В результате судебный иск матери о прекращении действий провалился во второй инстанции.

Одним из замечаний ранее было запрещено Берлинским районным судом в ноябре 2022 года. Решение суда по пяти другим замечаниям еще не стало юридически обязательным, но апелляция не разрешена. Мать все еще может подать жалобу в Федеральный верховный суд.

Во время интервью Boateng говорил о спорах в отношениях. Ленhardt была второй вице-мисс "Германии NEXT TOPMODEL" в 2012 году и позже встречалась с Boateng. Интервью было опубликовано вскоре после их расставания. В феврале 2021 года ее семья объявила о ее смерти через адвоката. Полиция в Берлине подтвердила инцидент с безжизненным человеком без признаков внешнего воздействия.

Замечания Boateng не были "грубо оскорбительными"

Судья Оливер Элцер заявил, что мать беспокоилась о защите права своей дочери на уважение даже после ее смерти. Хотя замечания Boateng могли быть "печальными", они не были "такими серьезными" и "не были настолько грубо оскорбительными", чтобы их следовало запрещать, и дело матери было необоснованным.

Суд пояснил: "Для нарушения права на уважение после смерти должно существовать оскорбление человеческой чести". Однако оспариваемые заявления не содержали таких унизительных или унижающих достоинство замечаний о покойной, и они не нарушали ее достоинство.

Мать утверждала, что замечания Boateng испортили образ ее дочери. "Она хочет предотвратить заявления о своей умершей дочери, содержащие ложь", - объяснил ее адвокат Маркус Хенниг во время устного слушания несколько недель назад.

Boateng теперь считает интервью ошибкой

Представитель Boateng Томас Кнipp заявил после решения, что они довольны результатом, так как это положит конец судебному спору. Boateng осознает, что интервью было серьезной ошибкой, которую он глубоко сожалеет и за которую просит прощения. Ранее адвокат футболиста Стефани Вендт объяснила в суде, что футболист не собирался повторять заявления.

Судья Элзер подчеркнул во время устного слушания, что речь не шла о виновности или невиновности или том, кто виноват, а о том, как далеко можно зайти в публичном выражении своих мыслей о других - с оговоркой, что пострадавшее лицо умерло вскоре после заявлений.

Суд предложил урегулирование. Boateng должен был выступить с заявлением о прекращении действий, и истец должен был покрыть расходы на текущие процедуры. Однако это урегулирование не было достигнуто.

Наконец, судебный процесс против Boateng привлек внимание. Мюнхенский районный суд вынес ему выговор за умышленное причинение телесных повреждений и назначил штраф в размере 40 дневных ставок по €5000, с условиями. Подобно условному тюремному сроку, 35-летний должен платить €200 000, только если он нарушит свои условия. Однако прокуратура Мюнхена недовольна этим вердиктом и подала апелляцию.

В отличие от предыдущего суда, Федеральный верховный суд Германии потенциально может пересмотреть решение суда о том, что не следует запрещать замечания Boateng, так как мать все еще может подать жалобу туда.

Хотя Boateng говорил о спорах в своих отношениях с Ленhardt, которая была участницей "Германии NEXT TOPMODEL" и позже жила в Берлине, суд постановил, что его замечания не были настолько грубо оскорбительными, чтобы их следовало запрещать.

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