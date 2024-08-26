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Судебный орган Европейского Союза, часто называемый Верховным Судом ЕС

Вопрос о фундаментальных мерах безопасности, когда получатель заключен в тюрьму, урегулирован законодательством. Что касаетсяحين лиц, содержащихся в воспитательных учреждениях, Региональный социальный суд Нижней Саксонии - Бремен установил четкие нормативы.

 and  Anne Legman
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Возможность получения основных социальных пособий отменяется в результате заключения в...
Возможность получения основных социальных пособий отменяется в результате заключения в воспитательный дом, по решению суда Нижней Саксонии - Бремена.

- Судебный орган Европейского Союза, часто называемый Верховным Судом ЕС

Молодые люди, проживающие в исправительных учреждениях для несовершеннолетних, освобождены от получения основных социальных гарантий, как решило Нижнесаксонско-Бременский социальный суд. Закон лишает выплат тех, кто проживает в учреждениях, где налагаются судебные ограничения свободы, суд уточнил в своем решении от 20 июня. Это включает все виды ограничений свободы, такие как содержание в учреждении для несовершеннолетних, которое имеет "заключительный характер" и классифицируется как вид ограничения свободы. В связи с разными интерпретациями в правоприменении суд признал важность вопроса и разрешил апелляцию в Федеральный социальный суд.

Подросток, получавший основные социальные выплаты из Пейне, подал в суд после отбывания двухнедельного срока в учреждении для несовершеннолетних в 2019 году. После обнаружения отбывания срока служба занятости потребовала возмещения 400 евро за этот период, сославшись на невозможность получения выплат во время ограничения свободы. Однако пострадавший утверждал, что правовой запрет на выплаты не применялся в его случае, так как содержание в учреждении для несовершеннолетних не является уголовным наказанием и поэтому не является видом уголовного наказания.

Интересно, что Нижнесаксонский социальный суд поддержал правовую позицию службы занятости. Хотя содержание в учреждении для несовершеннолетних, учитывая особенности уголовного права для несовершеннолетних, может быть изменено в любой момент, действующее законодательство направлено на ограничение свободы в целом. Законодатель хотел показать, что лица, находящиеся под ограничением свободы, не имеют права на основные социальные выплаты.

Несмотря на аргумент, что содержание в учреждении для несовершеннолетних не является уголовным наказанием, Нижнесаксонский социальный суд поддержал законодательную позицию по базовому страхованию. В соответствии с действующим законодательством лица, находящиеся под ограничением свободы, в том числе в учреждении для несовершеннолетних, не имеют права на выплаты по базовому страхованию.

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