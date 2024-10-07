Судебный орган ЕС заявляет: Футбольный шок: Правила трансфера нарушают законодательство ЕС

Ошибка FIFA в международном футболе: Европейский суд юстиции (ЕСЮ) в Люксембурге решил, что некоторые правила перевода FIFA нарушают "закон ЕС". Это решение может иметь серьезные последствия для рынка переводов. Инициатором судебного разбирательства выступил бывший профессиональный спортсмен.

В споре о правилах перевода FIFA футболистов FIFA потерпела поражение в высшем европейском суде. ЕСЮ установил, что некоторые правила противоречат законодательству ЕС, как указано в решении. Свободное передвижение игроков, гарантированное законодательством ЕС, и конкуренция между клубами якобы ограничиваются проверяемыми правилами, согласно решению. FIFA запросили комментарий.

Происхождение восходит к иску, поданному бывшим французским футболистом Лассаном Диарра. В 2013 году он был приобретен российским клубом "Локомотив Москва". Однако партнерство испортилось уже через год, и Диарра потребовал компенсацию. Диарра утверждал, что из-за правил FIFA найти другой клуб было сложно, и любой новый клуб должен был заплатить компенсацию "Локомотиву Москве", если контракт будет расторгнут без причины.

ЕСЮ: Правила нарушают закон ЕС

В результате сделка с бельгийским клубом "Спортинг дю Па де Шарлеруа" не состоялась. Диарра затем подал иск против FIFA и бельгийской футбольной ассоциации, требуя возмещения ущерба в размере шести миллионов евро. Он утверждал, что правила перевода FIFA нарушают законодательство ЕС о свободе передвижения и конкуренции. Бельгийский суд затем передал дело в ЕСЮ.

В своем решении судьи решили, что правила FIFA превышают пределы. Они налагают "существенные правовые, неопределенные и потенциально значительные финансовые, а также значительные спортивные риски" на игроков и клубы, согласно пресс-релизу суда. Хотя некоторые правила могут быть оправданы для обеспечения определенного уровня стабильности команды, в этом случае они, похоже, превышают этот предел, заключили судьи.

Бельгийский суд теперь должен разрешить конкретное дело и применить руководство ЕСЮ. Результат зависит от того, как ассоциации внедрят решение.

После решения ЕСЮ футбольные клубы могут пересмотреть свои стратегии перевода из-за возможного влияния на мобильность игроков. Правила FIFA, которые были признаны нарушающими законодательство ЕС, могут ограничить свободу передвижения футболистов и конкуренцию между клубами.

Скандал вокруг перевода Лассана Диарры из "Локомотива Москва" в "Спортинг дю Па де Шарлеруа" привел к этому судебному разбирательству против FIFA. Диарра утверждал, что правила перевода FIFA нарушают законодательство ЕС о свободе передвижения и конкуренции, что привело к значительным финансовым и спортивным последствиям для него.

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