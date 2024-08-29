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Судебное разбирательство вокруг Дурова стимулирует дискуссии относительно обстоятельств Telegram

Приблизительно миллиард пользователей пользуется мессенджером Telegram. Несмотря на освобождение его создателя, Дурова, в соответствии с определенными условиями, французские правоохранительные органы продолжают изучать серьезные обвинения.

 and  Melissa Williams
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Павел Дуров, архитектор платформы Telegram, широко признан защитником онлайн-свободы.
Павел Дуров, архитектор платформы Telegram, широко признан защитником онлайн-свободы.

- Судебное разбирательство вокруг Дурова стимулирует дискуссии относительно обстоятельств Telegram

Павел Дуров, создатель популярного мессенджера и коммуникационной сети Telegram, вызывает восхищение своих последователей, как будто он святой. Его освобождение из заключения в Париже после нескольких дней содержания под стражей, при строгих условиях и залоге в размере 5 миллионов евро, принесло кратковременное облегчение. В 39 лет Дуров выступает за нецензурированный интернет на редких публичных выступлениях и интервью. Однако ему запрещено возвращаться в свое жилище в Дубае и приходится часто сообщать в полицию.

Дуров обвиняется в несотрудничестве с правоохранительными органами в уголовных расследованиях и наблюдении, что подразумевает косвенную поддержку им незаконной деятельности, такой как торговля наркотиками, отмывание денег, мошенничество и преступления, связанные с детьми, путем бездействия на Telegram и отказа сотрудничать с властями.

Критики argue, что Дуров не может нести ответственность за проступки других, которые эксплуатируют телефонные компании и другие социальные сети. Тем не менее, Telegram привлекает внимание из-за своей удобной природы и минимального надзора, что якобы делает его убежищем для преступников. С примерно миллиардом пользователей и установленным на сотни миллионов мобильных устройств, Telegram продолжает расширять свое влияние. Многие видят в давлении французских властей на Дурова политически мотивированные действия.

Президент Франции Эмманюэль Макрон отрицает какую-либо политическую мотивацию в преследовании Дурова. В течение многих лет Дуров, имеющий несколько гражданств, в том числе французское и эмиратское, был мишенью tanto западных, как и российских спецслужб. Его задержание в ходе координированной операции из-за причастности Telegram к организованной преступности было раскритиковано многими как нападение на основные свободы.

Telegram, используемый как свободное средство в диктатурах, рассматривается как предлог для целенаправленного удара по платформе. Критики французской судебной системы задаются вопросом, есть ли какие-либо веские доказательства против Дурова или обвинения против него сфабрикованы. Неясно, находится ли под следствием Николай Дуров, старший брат CEO Telegram и настоящий архитектор социальной сети. ИТ-специалист, прославившийся своим математическим гением, якобы проживает в Санкт-Петербурге, Россия.

В качестве освобожденного политического заключенного российский оппозиционный деятель Илья Яшин выразил облегчение в среду вечером, написав в Telegram, что разум восторжествовал. Яшин заявляет, что не считает Дурова преступником.

Telegram сыграл значительную роль в организации массовых протестов в Белоруссии в 2020 году против диктатора Александра Лукашенко. Дуров позволял отправлять сообщения через Telegram даже при сильно ограниченных мобильных сетях, где другие сети терпели неудачу.

Платформа критикуется и отвергает обвинения.

Несмотря на свою роль в авторитарных обществах, таких как Иран, Telegram уже давно критикуется как непрозрачная платформа, где преступники, в том числе террористы, торговцы наркотиками, педофилы и разжигатели войны, могут действовать легче, чем на других социальных сетях. Дуров покинул Россию много лет назад, отказавшись сотрудничать с властями своей страны. В интервью он обсуждал тактики запугивания со стороны спецслужб, в том числе США, и однажды жаловался на то, что чувствует себя несвободным на Западе из-за бюрократии.

Вместо того чтобы переехать в Германию после ухода из России, Дуров в конечном итоге поселился в Дубае, где вырос Telegram в глобальное явление с небольшой командой. Telegram отвергает идею о том, что его владелец может нести ответственность за его неправильное использование третьими лицами. Дуров ничего не скрывает, и Telegram соблюдает законы ЕС и модерирует сеть в соответствии со стандартными отраслевыми нормами, заявляет компания.

Поддержники Дурова считают этого эксцентричного и отчужденного одиночку, который недавно признался, что является донором спермы и отцом более 100 детей, столь же влиятельным в мире социальных сетей, как и американский Марк Цукерберг, контролирующий Meta, который включает Facebook, Instagram и WhatsApp. Дуров прославился как основатель VK, сети, похожей на Facebook, которую он продал из-за давления со стороны сил, связанных с Кремлем, и покинул страну.

То, что свободный и демократический Запад теперь, возможно, приведет к падению Дурова, удивительно и удовлетворительно для многих в его родной России, которая часто критикуется за репрессии, в том числе в отношении СМИ. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва надеется, что Париж не будет политизировать дело Дурова.

Обвинения в близости Дурова к Кремлю сохраняются, даже среди российских военных блогеров, которые широко используют Telegram для информационной войны во время российского вторжения на Украину. Некоторые силы, связанные с Кремлем, подозревают западную стратегию по ликвидации высококвалифицированного российского конкурента на рынке мессенджеров.

Замечательно, что и сторонники Кремля, и противники едины в своей поддержке свободы Дурова, хотя и по разным причинам. В то время как большинство фрагментированной либеральной российской оппозиции не видит доказательств возможных связей Дурова с Кремлем и считает Telegram свободным средством, есть и другие голоса.

Бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров, один из самых резких критиков Путина, подозревает, что российский аппарат власти установил контакт с Дуровым. После попыток заблокировать Telegram российский государство, которое Каспаров называет "фашистским агрессором", теперь использует сеть более интенсивно, чем когда-либо прежде.

Обвинения против Дурова предполагают, что он косвенно поддерживает незаконную деятельность, не вмешиваясь в Telegram и не сотрудничая с властями. Несмотря на эти обвинения, многие видят в давлении французских властей на Дурова политически мотивированные действия.

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