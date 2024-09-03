- Судебное разбирательство, связанное со смертельным ножевым поражением женщины.

Мужчина, подозреваемый в убийстве своей жены более чем 60 ножевыми ранениями и порезами, признался в преступлении во время открытия суда в Франкфурте. "Я сожалею, что лишил тебя жизни, дорогая. Я действительно сожалею об этом", - сказал 52-летний мужчина без эмоций, бросая взгляды на своего подростка-сына, сидевшего по другую сторону зала суда в качестве истца. Умершая была его "глубокой любовью", как он заявил, назвав ее "замечательной личностью".

Германо-иранский мужчина обвиняется в убийстве своей недавно разлучившейся партнерши в июле 2023 года. Обвинение утверждает, что убийство было предварительно обдуманным и совершено из низких побуждений. Обвиняемый якобы испытывал чувство ревнивого контроля и придерживался "традиционной иранской роли пола".

Брак, омраченный домашним насилием

Парочка была жената двадцать лет и воспитывала троих сыновей. Они процветали во Франкфурте, владели успешным бизнесом, и оба получили высшее образование. Жена имела докторскую степень в области биохимии, в то время как муж молчаливо упоминал о их финансовой стабильности. Их финансовое положение, по его словам, позволяло им отдавать своих сыновей в престижную школу в Бад-Хомбурге, отправляться в десятидневные поездки стоимостью 12 000 евро и тратить 3 000 евро в месяц на органические продукты.

Однако брак был омрачен домашним насилием с самого начала, признался он. Однажды, примерно 15 лет назад, он причинил ущерб барабанной перепонке своей жены, ударив ее "в шутку". Он также имел историю физического насилия над своими сыновьями, о чем сожалел с тех пор.

В мае 2023 года мужчину якобы пытался сексуально assaulted свою жену и угрожал ей словами: "Битье не так уж плохо. Я тоже могу тебя убить". Один из их подростков обратился в службу экстренной помощи, в результате чего суд запретил мужчине приближаться к их общему дому во Франкфурте и его жене. Отчеты свидетельствуют о том, что он не подчинялся.

Мужчина подкарауливает жену в общественном парке

В день инцидента, первый понедельник июля 2023 года, он якобы напал на нее в парке недалеко от их дома, подвергая ее преследованию. 40-летняя жертва, которая гуляла с младенцем, была напугана. Когда прохожий вмешался, мужчина якобы убежал в квартиру своего брата. Обвинение утверждает, что это было место, где он принял решение убить свою жену.

Он якобы достал нож и украл ключ от дома у одного из своих сыновей. Войдя в здание, он якобы приблизился к ребенку в кроватке, утверждая, что просто хочет "поцеловать" младенца. Между матерью и ним возник спор, когда он потребовал прочитать ее дневник, и она призналась в романе с другим мужчиной.

Мать якобы пыталась защитить своего почти семимесячного ребенка от вреда, сказал обвинитель. Мужчина якобы сначала атаковал ее, а затем нанес ей множественные ножевые ранения в грудь, шею и лицо.

"Мой жена больше не дышит?"

После того, как женщина упала, он якобы позвонил в службу экстренной помощи и сообщил об инциденте. Затем он якобы ждал их прибытия в гостиной, обнимая младенца, и неоднократно спрашивал: "Мой жена больше не дышит?" Она скончалась на месте, среди прочего, из-за кровопотери и прокола сердца.

Процесс над германо-иранским мужчиной еще не завершен, с запланированными слушаниями до позднего октября.

Дело германо-иранского мужчины ведется прокуратурой, которая утверждает, что убийство было предварительно обдуманным и совершено из ревности и желания контроля. После инцидента прокуратура обвинила его в краже ключа от дома у одного из его сыновей для проникновения в здание, где жила его жена.

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