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Судебное разбирательство против бывших руководителей театра в Трире завершено.

Первый день судебного процесса бывшего директора Театра в Триере, Сибелиуса, закончился прекращением дела после уплаты штрафа.

 and  Anne Legman
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Приостановление правовых действий против бывшего директора театра, Сибелиус, было осуществлено.
Приостановление правовых действий против бывшего директора театра, Сибелиус, было осуществлено.

- Судебное разбирательство против бывших руководителей театра в Трире завершено.

В отношении Карла Сибелиуса, бывшего директора театра в Трире, обвинения в финансовой некомпетентности были сняты Трирским региональным судом после уплаты штрафа в размере €10,000. Председатель суда Армин Хардт заявил, что Сибелиус, 55 лет, в первую очередь художник, а не финансовый менеджер. Теперь возникает вопрос, могут ли быть рассмотрены какие-либо обвинения в уголовном порядке. Неоспоримым фактом является то, что во время его пребывания в театре Трира не было достаточного финансового контроля.

Суд принял решение закрыть дело из-за минимального ущерба. Обе стороны - обвинение и защита - согласились с этим решением. Хардт также отметил, что обвинения относятся к прошлому и Сибелиус был обвинен в начале 2022 года.

Не несет уголовной ответственности

Обвинительный акт содержал обвинения против Сибелиуса в превышении бюджета на три роскошных театральных шоу с марта по ноябрь 2016 года, несмотря на существующий дефицит. Это было расценено как нарушение его ответственности по эффективному и экономному управлению финансовыми ресурсами, что привело к значительным финансовым потерям для города.

Адвокат Сибелиуса Андреас Аммер подтвердил, что основные обвинения были обоснованы. Однако вынесенное судебное решение было ошибочным. Ситуация не была случаем незаконного и наказуемого хищения. Сибелиус унаследовал театр Трира в трудное время и стремился создать высококачественный театр.

Новый старт в Линце

Сибелиусу было доверено tanto художественное, quanto коммерческое управление театром. В конечном итоге, это оказалось "слишком для него", сказал Аммер. Трир прекратил сотрудничество с Сибелиусом в конце 2016 года после примерно года. Он раскрыл, что Сибелиус не получил дальнейших назначений после Трира, был болен в течение длительного времени и теперь вернулся к работе в Линце, среди прочего, как психотерапевт. "Творчески корабль уплыл", - добавил он.

В решении дела говорится: штраф в размере €10,000 и снятые обвинения рассматриваются как признание художественной направленности Сибелиуса, а не его финансовой некомпетентности. Несмотря на превышение бюджета, это не было расценено как хищение, а скорее как результат трудных обстоятельств и сосредоточенности Сибелиуса на высококачественном театре.

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