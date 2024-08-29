- Судебное разбирательство по делу о убийстве: 17-летний подвергся газированию и сжиганию.

Через пять месяцев после предполагаемого инцидента, когда 24-летний мужчина облил бензином 17-летнюю девочку в Мендене, районе Зиген-Виттгенштайн, и поджег ее, подозреваемый предстанет перед судом в Арнсберге в сентябре. Подросток трагически скончалась от полученных ожогов через две недели после нападения. Обвинение считает, что мотивом подозреваемого могла стать его неспособность справиться с разрывом помолвки с сестрой жертвы. Согласно судебным документам, подозреваемый позвонил в дверь квартиры сестры жертвы в Арнсберге 22 марта 2024 года. Когда сестра открыла дверь, она якобы была облита бензином и вспыхнула. Мать пыталась спасти свою дочь и получила незначительные ожоги. Рядом находившийся прохожий пострадал от отравления дымом. Пожар также привел к взрыву, причинив ущерб на сумму около 300 000 евро.

Первоначальная информация об этом событии не была предана огласке.

Ранее полиция и пожарные объявили, что помимо серьезно раненой 17-летней девочки, в результате пожара в многоквартирном доме пострадали еще пять человек. Недели спустя полиция и прокуратура сообщили о признаках поджога и задержании молодого человека по обвинению в покушении на убийство, а затем в убийстве. Его заключили под стражу. Тем не менее, предполагаемая последовательность событий оставалась конфиденциальной до момента предъявления обвинения в связи с тактикой расследования.

Процесс начнется 17 сентября и продлится 14 судебных дня, что обещает обширное представление доказательств.

Процесс над подозреваемым по трагическому инциденту состоится в Арнсберге, как указано в расписании судебного заседания. После расследования подозреваемый был обвинен в покушении на убийство, а затем в убийстве, что привело к его заключению под стражу.

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