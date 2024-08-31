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Судебное разбирательство по делу о смерти доктора Перри, связанной с наркотиками, продолжается.

Мэттью Пэри, известный актёр из шоу "Друзья", якобы был найден мёртвым в 2023 году с повышенным уровнем анестетика в крови. Расследование выявило возможную причастность медицинских работников и его окружения. В настоящее время проводится суд.

 and  Yaroslav Smith
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- Судебное разбирательство по делу о смерти доктора Перри, связанной с наркотиками, продолжается.

Следуя задержанию пяти человек, связанных со смертью актера "Друзей" Мэттью Перри, один из двух медицинских работников, обвиняемых в этом, явился в суд. Обвиняемый, 54-летний врач из Сан-Диего, якобы планирует признать себя виновным в предоставлении Перри анестетика кетамина. Лос-Анджелесский судья запретил ему заниматься медициной, отпустил под залог и пригрозил тюремным заключением сроком до 10 лет.

Его адвокат заявил СМИ, что подсудимый глубоко раскаивается и намерен сотрудничать с правоохранительными органами. Согласно обвинительному заключению, врач из Сан-Диего якобы продавал значительное количество кетамина коллеге в Лос-Анджелесе через поддельный рецепт.

В середине августа правоохранительные органы и прокуроры предъявили серьезные обвинения пяти лицам, в том числе врачам, дилерам и помощнику Перри. Расследование длилось долго и было направлено на установление того, как актер получал кетамин, уровень которого был аномально высок в момент его смерти. Прокурор Лос-Анджелеса Мартин Эстрада заявил, что расследование выявило "обширную криминальную подпольную сеть". Обвиняемые обвиняются в использовании зависимости Перри для накопления личного богатства.

Основными подозреваемыми являются врач из Лос-Анджелеса и женщина, известная как "Королева кетамина", оба обвиняются в торговле значительными количествами наркотика на черном рынке Лос-Анджелеса в осенний сезон. Оба утверждают о своей невиновности в суде.

Помощник Перри признался в вине в получении и введении Перри кетамина, проигнорировав медицинские знания. Лицу 59 лет грозит тюремное заключение сроком до 15 лет, и оно ждет суда.

Перри, 54-летний, был найден мертвым в горячей ванне своего дома в Лос-Анджелесе в октябре. До своей смерти актер публично признавался в борьбе с алкогольной и наркотической зависимостью. Сообщается, что Перри проходил лечение кетамином, управляемое медицинскими работниками, для лечения депрессии и тревоги, и также получал наркотик незаконными путями.

Кетамин доказала свою эффективность как анестетик в течение многих лет, но остается незаконным рекреационным наркотиком. В соответствующих клинических контекстах людей с резистентной к лечению депрессией могут лечить кетамином.

Защитная команда заявила, что врач признает свою вину и готов сотрудничать в расследовании, связанном с другими людьми, вовлеченными в это. В результате этих обвинений "другие медицинские работники", упомянутые в расследовании, могут столкнуться с аналогичными правовыми последствиями.

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