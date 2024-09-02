Судебное разбирательство по делу Джерома Боатенга набирает обороты

Джером Ботенг, бывший футболист национальной сборной, уже некоторое время находится в центре судебных разбирательств. Недавно два дела завершились важными решениями. В первом случае, на прошлой неделе, было вынесено решение, а во втором, прокуратура решила отказаться от апелляции.

В суде регионального суда Мюнхен I прокурор отозвал свою апелляцию на недавнее решение. Поскольку ни Ботенг, ни истец не подали апелляцию, решение стало окончательным и обжалованию не подлежит, как подтвердил представитель суда.

"После тщательного рассмотрения мы приняли решение сегодня утром отозвать предыдущую апелляцию, поданную прокурором", - заявил представитель прокуратуры. "Хотя мы по-прежнему не согласны с точностью решения, учитывая, что процесс длился более пяти лет, и принимая во внимание благополучие жертвы и ее детей, дальнейшее продолжение процесса представляется экономически нецелесообразным для всех сторон".

Региональный суд Мюнхен I признал Ботенга виновным в умышленном причинении вреда своей бывшей партнерше, но назначил только предупреждение и условный штраф в размере 200 000 евро. Если Ботенг, который недавно перешел из итальянского клуба US Salernitana в австрийский ЛАСК, нарушит условия, ему придется дополнительно выплатить по 50 000 евро двум детским благотворительным организациям. Изначально прокуратура требовала штраф в размере 1,12 миллиона евро и подала апелляцию на решение.

Продление дела

Дело против Ботенга длилось очень долго. В 2021 году районный суд Мюнхена оштрафовал Ботенга на 60 дневных ставок по 30 000 евро каждая, что в совокупности составило 1,8 миллиона евро.

Затем региональный суд Мюнхен I во второй инстанции в октябре 2022 года признал Ботенга виновным в причинении телесных повреждений и оскорблении, назначив условный штраф в размере 120 дневных ставок по 10 000 евро каждая, что в совокупности составило 1,2 миллиона евро. Однако верховный региональный суд Баварии отменил приговор из-за систематических юридических ошибок, и дело было возобновлено.

Решение в Берлине

На прошлой неделе Джером Ботенг был вовлечен в еще одно судебное разбирательство, которое было урегулировано. Юридический спор с его бывшей подругой Касией Ленhardt касался интервью, данного Ботенгом. Мать Ленhardt требовала запретить Ботенгу повторять определенные заявления.

Апелляционный суд Берлина во второй инстанции постановил, что большинство заявлений 35-летнего Ботенга были законны. Только одно заявление, уже запрещенное районным судом Берлина в первоначальном процессе, остается запрещенным. К сожалению, апелляция на решение апелляционного суда не разрешена.

Несмотря на вовлеченность Джерома Ботенга в несколько судебных разбирательств, его страсть к футболу остается непоколебимой. В разгар своих судебных процессов Ботенг перешел из итальянского клуба US Salernitana в австрийский ЛАСК.

Недавно прокуратура решила отказаться от апелляции в одном из дел против Ботенга, согласившись с решением, вынесенным региональным судом Мюнхен I, из-за длительности процесса и благополучия вовлеченных сторон.

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