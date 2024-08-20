- Судебное разбирательство на районном уровне по делу о незаконной торговле огнестрельным оружием

Трое жителей Южной Гессен, предстанут перед судом в Дармштадте, начиная с сегодняшнего дня. Один из них, 39-летний мужчина, обвиняется в нарушении Закона о контроле за оружием, незаконно торгуя полностью автоматическими пистолетами-пулеметами, полностью автоматическими штурмовыми винтовками, полуавтоматическими огнестрельным оружием с самозарядным механизмом, револьверами и боеприпасами, в период с 2020 по 2023 год, согласно обвинениям.

Его 41-летний брат обвиняется в незаконном владении оружием. 75-летний подсудимый обвиняется в контрабанде, способствуя незаконному ввозу оружия в Германию. Оба брата также обвиняются в торговле крупными партиями кокаина и каннабиноидов. На данный момент судебное разбирательство запланировано на девять последовательных дней, завершающихся 26 сентября.

39-летний мужчина обвиняется в незаконной продаже оружия, в том числе полностью автоматические пистолеты-пулеметы и штурмовые винтовки, нарушая Закон о контроле за оружием. Обвинения против братьев также включают незаконное владение и торговлю кокаином и каннабиноидами.

Читайте также: