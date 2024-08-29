- Судебная власть поддерживает: минимальный порог 5% остается неизменным

Верховный суд Тюрингии отклонил апелляцию Альянса "Зеленые демократы" (АЗД), направленную на временное снятие 5-процентного барьера для участия в выборах в ландтаг, которые состоятся в это воскресенье. Малая партия стремилась гарантировать, что партии, получившие менее 5% голосов, также смогут войти в ландтаг после выборов 1 сентября.

Этот лимит установлен конституцией

Суд в Веймаре признал ходатайство АЗД неприемлемым. 5-процентный барьер напрямую вытекает из Конституции Тюрингии. Конституционный суд Тюрингии не имеет полномочий приостановить это конституционное правило и соответствующую статью в Законе о выборах в ландтаг. Не ясно, когда будет вынесено решение по основному иску.

По словам АЗД, их апелляция была не только связана с их собственными интересами. "Речь также идет о предотвращении двух третей большинства в ландтаге Тюрингии без голосов членов АФД", - заявила партия в своем обращении в конституционный суд.

Несмотря на доводы Альянса "Зеленые демократы", Конституционный суд Тюрингии не может снизить 5-процентный барьер для участия в выборах в ландтаг до выборов 1 сентября, как установлено в Конституции и Законе о выборах в ландтаг Тюрингии. После отклонения их ходатайства АЗД должен будет преодолеть 5-процентный барьер голосов, чтобы гарантировать свое участие в ландтаге Тюрингии после выборов.

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