Судебная система налагает испытательный срок на бывшего военнослужащего.

В январе прошлого года ветеран-солдат столкнулся с правовыми последствиями после того, как забаррикадировался в своем доме с арсеналом оружия и взрывчатых веществ. Районный суд Виллинген-Швеннинген признал 63-летнего виновным в препятствовании работе полиции в серьезной ситуации и угрозе общественному спокойствию.

В качестве наказания суд назначил один год испытательного срока, штраф в размере 10 000 евро, 100 часов общественных работ и обязательное психиатрическое лечение. Срок испытательного срока был установлен в три года, что требует от подозреваемого соблюдения закона в течение этого времени. Подсудимый ранее признал свою вину.

Прокуратура описала, как спортсмен-стрелок укрепился в своем доме в Унтеркирнахе, Черный лес, после получения уведомления об выселении. Он якобы угрожал разрушить имущество, которое больше не было его собственностью, и планировал самоубийство. В результате соседи были эвакуированы, а специальные силы в полной экипировке были развернуты.

Открытие полиции оружия и боеприпасов

По словам свидетельствующего полицейского, в доме было "много" оружия, взрывчатых веществ и бесчисленное количество боеприпасов. Газовые детонаторы, воспламеняемые бензином, были прикреплены к полу и дверным косякам для активации несанкционированными лицами. Осада закончилась более чем через десять часов, когда подсудимый сдался без сопротивления. Во время судебных разбирательств он выразил сожаление о своих действиях, признав свою отчаянную ситуацию и ошибку.

Прокуратура требовала одного года условного срока и лечения в качестве условия. Защита согласилась с этим предложением, и обвинение сняло несколько первоначальных обвинений из-за отсутствия худших сценариев и сдачи подсудимого. Тем не менее, суд усилил приговор дополнительными условиями, учитывая масштаб мер реагирования. Приговор все еще находится в стадии ожидания.

Действия подсудимого привели к многочисленным "приговорам" против него, в том числе к осуждению за препятствование работе полиции и угрозу общественному спокойствию. Кроме того, суд также наложил строгие условия на его испытательный срок, включая обязательное психиатрическое лечение, поскольку они считали, что его действия указывают на более глубокую психологическую проблему.

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