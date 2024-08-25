Судье на стадионе Янки потребовалась помощь на носилках после удара разбитой битой.

Во время нижней части пятого иннинга, битта Йанкиз Джанкарло Стэнтон сломалась прямо над рукояткой, позволив мячу слабо улететь в левую часть поля против питчера Рокиз Астона Гомбера. Осколок битты попал в маску умара Мейрли, заставив того опуститься на колено.

Медицинские работники быстро выбежали на поле, чтобы оказать помощь Мейрли.

41-летний Мейрли казался бодрым, общался с медицинской командой, стоящей за домашней платой. Он оставался на коленях, пока ему надевали шейный корсет.

После 16-минутного медицинского осмотра Мейрли положили на носилки и увезли с поля на служебном автомобиле под аплодисменты зрителей с Бронкса.

Как сообщил представитель Главной лиги бейсбола, "Ник проходит медицинское обследование у врачей Йанкиз и в настоящее время проходит полный ряд тестов".

На данный момент никаких подробностей о состоянии здоровья Мейрли не сообщалось.

Рокиз опубликовали в X: "Наши мысли с Умаром Ником Мейрли".

Домашнюю плату взял под свой контроль главная арбитр Марвин Хадсон, когда Йанкиз вели 4-3, имея полные базы и один аут. После этого арбитры Хантер Вендельштедт и Джон Тумпейн взяли на себя остальные обязанности. Йанкиз затем одержали победу со счетом 10-3 благодаря двум хоум-ранам от Аарона Джаджа.

Мейрли является постоянным арбитром Главной лиги с сезона 2023 года, начав свою карьеру в младших лигах в 2007 году и затем перейдя в главную лигу для 473 игр.

Инцидент на домашней плате стал неожиданным прерывистым моментом в игре в бейсбол. Даже после того, как его ударило осколком битты, Мейрли продемонстрировал свою страсть к судейству, продолжая игру.

Читайте также: