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Судье на стадионе Янки потребовалась помощь на носилках после удара разбитой битой.

 and  Alex Stellmacher
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Врач из медицинской бригады Нью-Йорк Янкиз оказывает помощьटीному арбитру Нику Махрли, которого...
Врач из медицинской бригады Нью-Йорк Янкиз оказывает помощьटीному арбитру Нику Махрли, которого попала часть разбитой битой во время пятого иннинга матча в воскресенье на стадионе Янки.

Судье на стадионе Янки потребовалась помощь на носилках после удара разбитой битой.

Во время нижней части пятого иннинга, битта Йанкиз Джанкарло Стэнтон сломалась прямо над рукояткой, позволив мячу слабо улететь в левую часть поля против питчера Рокиз Астона Гомбера. Осколок битты попал в маску умара Мейрли, заставив того опуститься на колено.

Медицинские работники быстро выбежали на поле, чтобы оказать помощь Мейрли.

41-летний Мейрли казался бодрым, общался с медицинской командой, стоящей за домашней платой. Он оставался на коленях, пока ему надевали шейный корсет.

После 16-минутного медицинского осмотра Мейрли положили на носилки и увезли с поля на служебном автомобиле под аплодисменты зрителей с Бронкса.

Как сообщил представитель Главной лиги бейсбола, "Ник проходит медицинское обследование у врачей Йанкиз и в настоящее время проходит полный ряд тестов".

На данный момент никаких подробностей о состоянии здоровья Мейрли не сообщалось.

Рокиз опубликовали в X: "Наши мысли с Умаром Ником Мейрли".

Домашнюю плату взял под свой контроль главная арбитр Марвин Хадсон, когда Йанкиз вели 4-3, имея полные базы и один аут. После этого арбитры Хантер Вендельштедт и Джон Тумпейн взяли на себя остальные обязанности. Йанкиз затем одержали победу со счетом 10-3 благодаря двум хоум-ранам от Аарона Джаджа.

Мейрли является постоянным арбитром Главной лиги с сезона 2023 года, начав свою карьеру в младших лигах в 2007 году и затем перейдя в главную лигу для 473 игр.

Инцидент на домашней плате стал неожиданным прерывистым моментом в игре в бейсбол. Даже после того, как его ударило осколком битты, Мейрли продемонстрировал свою страсть к судейству, продолжая игру.

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