Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиНаркотики

Судья признает обвиняемого виновным.

Разбирательство по делу о насильственной смерти врача в Эйфеле подходит к концу. После экспертных заключений психиатра, заключительных прений и приговора ожидаются на следующей неделе.

 and  Anthony Ross
Время чтения 2 минут

Назначенный врач - Судья признает обвиняемого виновным.

В суде над убийством врача из Эйфеля психиатр-эксперт признал троих подозреваемых вменяемыми. Ни в одном из них не было обнаружено признаков психического расстройства, заявил эксперт-psychiatr Вольфганг Ретц в среду в ландгерихте Трира. Однако не было объективных доказательств того, что 17-летние и 18-летние подозреваемые находились под воздействием алкоголя и наркотиков во время преступления.

Оба подозреваемых признались в употреблении больших количеств алкоголя и наркотиков перед инцидентом. 18-летний упомянул о потреблении водки, скорости, кокаина и амфетаминов. Однако Ретц заявил, что нет признаков того, что их суждение было нарушено.

"Оба утверждения не могут быть верными", - сказал Ретц, когда его спросил председатель суда. Если подозреваемые действительно потребляли столько наркотиков и алкоголя, сколько они утверждали, это значительно повлияло бы на их способность контролировать свои действия. Однако никакого такого нарушения не было обнаружено в их показаниях.

53-летнего ортопеда убили в конце 2022 года. Его бывшая партнерша, 18-летний сын и 17-летний сводный брат обвиняются в планировании и совершении убийства и захоронении тела в лесу недалеко от Рокескилля (район Вулканэифель), согласно обвинению.

Мотивом, по мнению прокуратуры, является напряженные семейные отношения. Покойный злоупотреблял алкоголем в течение некоторого времени, что приводило к словесным и физическим ссорам, в том числе и в ночь преступления.

Молодые люди обвиняются в соучастии в убийстве: они якобы подкараулили врача после ссоры с матерью, ударили его бейсбольной битой и гаечным ключом и задушили веревкой. 36-летняя женщина обвиняется в соучастии в убийстве, так как она не обвиняется в участии в насилие. Она состояла в отношениях с врачом с 2011 года и имеет с ним троих детей.

По словам Ретца, женщина рассталась с врачом в марте 2022 года, сославшись на его агрессивное и жестокое поведение после употребления алкоголя, а также на его отношения с другими молодыми женщинами. После расставания врач продолжал посещать дом и был сильно пьян в ночь преступления. Женщина - медсестра.

17-летний подозреваемый начал курить каннабис со своим сводным братом в возрасте 13 или 14 лет и later добавил скорость и другие наркотики, заявил Ретц. Они часто встречались по выходным, чтобы употребить эти вещества. Ретц описал их использование как "вредное", но не вызывающее зависимости. У подростка были повторяющиеся проблемы в школе.

Ретц знал меньше о 18-летнем подозреваемом, так как он не был обследован. Этот подозреваемый начал употреблять каннабис в возрасте 13 лет и later увеличил его потребление. "Есть основания подозревать наркотическую проблему, которая может перерасти в зависимость", - сказал Ретц.

Тело врача было пропавшим в течение некоторого времени.

Врача последний раз видели на работе в больнице Дауна 30 декабря 2022 года, и он считался пропавшим без вести в течение длительного времени. В прошлом июне пешеход обнаружил часть останков в лесу и сообщил в полицию. Расследование привело к обнаружению остальной части тела в прилегающем лесу.

Врач был осужден четыре раза с 2014 года за словесные и физические нападения под воздействием алкоголя. Он ударил свою бывшую жену один раз и later свою нынешнюю партнершу, которая теперь обвиняется.

Разбирательства назначены на следующую понедельник. Приговор может быть вынесен 21 августа.

Несмотря на признания подозреваемых в употреблении наркотиков и алкоголя, психиатр-эксперт не нашел доказательств того, что их суждение было нарушено во время преступления. В частности, 18-летний подозреваемый упомянул о потреблении наркотиков, таких как водка, скорость, кокаин и амфетамины, перед инцидентом.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Писториус в режиме боевой готовности: будьте бдительны
Федеральные земли Германии

Писториус в режиме боевой готовности: будьте бдительны

Происшествие на базе Люфтваффе в Кёльне - Вахне вызывает несколько ведомств безопасности. Теперь министр обороны Пisztorius реагирует на сигнал о диверсии.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Для со-председателя БСВ, Амиры Мохамеда Али, широкое развёртывание американского оружия в Германии...
Федеральные земли Германии

Сопредседатель BSW: американские ракеты в Германии - это красная линия

Союз во главе с Сахрой Вогенкнехт, согласно со-замкому, не войдёт ни в одно правительство, которое терпит развертывание американских средне którym ракет. Также сделано ясное заявление по поводу AfD.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
У 14-летнего подростка в Северном Рейне-Вестфалии тяжелое положение - он ввязался в потасовку с...
Федеральные земли Германии

13-летний мальчик наносит вред другим мальчикам, угрожая их жизни.

Подросток 14 лет борется за жизнь в Северном Рейне-Вестфалии после спорной ситуации с другим подростком вечером. Полиция быстро идентифицировала подозреваемого - 13-летнего подростка.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

Вagenкнехт и Мохамед Али определили курс для государственных ассоциаций.
Политика

Глава BSW: американские ракеты в Германии - это красная линия для участия правительства

Глава BSW: американские ракеты в Германии - это красная линия для участия правительства Союз Сахра Wagenknecht может сыграть ключевую роль в формировании правительства после предстоящих выборов в ландрате. Совместный председатель Мохамед Али уже четко обозначил, с какими партнерами они не хотят формировать коалицию. Перед тремя выборами в ландрате на востоке

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Амос демонстрирует лист печенья в своем домашнем офисе в районе Ланикай в Каилуа, Гавайи, в 2007...
Экономика

Уолли Эмос, основатель печенья "Слаженный Эмос", умер в 88 лет, сообщают СМИ.

Уолли Эмос, основатель печенья "Слаженный Эмос", умер в 88 лет, сообщают СМИ. The New York Timesсообщил, что Амос скончался во вторник в своем доме в Гонолулу, и его дети сказали изданию, что причиной смерти стали осложнения деменции. Амос открыл свою пекарню в 1975 году на Сансет-бульваре в Лос-Анджелесе,

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Бывший Президент Дональд Трамп говорит в Эшвилле, Северная Каролина, в среду.
Политика

Проверка фактов: Трамп ложно обвинил Харриса и Байдена в том, что они солгали о 35 долларах инсулина

Бывший президент Дональд Трамп в своей речи в среду повторил ложные утверждения, которые он делал ранее. Одним из них было заявление об ценах на инсулин для пожилых людей.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно