Назначенный врач - Судья признает обвиняемого виновным.

В суде над убийством врача из Эйфеля психиатр-эксперт признал троих подозреваемых вменяемыми. Ни в одном из них не было обнаружено признаков психического расстройства, заявил эксперт-psychiatr Вольфганг Ретц в среду в ландгерихте Трира. Однако не было объективных доказательств того, что 17-летние и 18-летние подозреваемые находились под воздействием алкоголя и наркотиков во время преступления.

Оба подозреваемых признались в употреблении больших количеств алкоголя и наркотиков перед инцидентом. 18-летний упомянул о потреблении водки, скорости, кокаина и амфетаминов. Однако Ретц заявил, что нет признаков того, что их суждение было нарушено.

"Оба утверждения не могут быть верными", - сказал Ретц, когда его спросил председатель суда. Если подозреваемые действительно потребляли столько наркотиков и алкоголя, сколько они утверждали, это значительно повлияло бы на их способность контролировать свои действия. Однако никакого такого нарушения не было обнаружено в их показаниях.

53-летнего ортопеда убили в конце 2022 года. Его бывшая партнерша, 18-летний сын и 17-летний сводный брат обвиняются в планировании и совершении убийства и захоронении тела в лесу недалеко от Рокескилля (район Вулканэифель), согласно обвинению.

Мотивом, по мнению прокуратуры, является напряженные семейные отношения. Покойный злоупотреблял алкоголем в течение некоторого времени, что приводило к словесным и физическим ссорам, в том числе и в ночь преступления.

Молодые люди обвиняются в соучастии в убийстве: они якобы подкараулили врача после ссоры с матерью, ударили его бейсбольной битой и гаечным ключом и задушили веревкой. 36-летняя женщина обвиняется в соучастии в убийстве, так как она не обвиняется в участии в насилие. Она состояла в отношениях с врачом с 2011 года и имеет с ним троих детей.

По словам Ретца, женщина рассталась с врачом в марте 2022 года, сославшись на его агрессивное и жестокое поведение после употребления алкоголя, а также на его отношения с другими молодыми женщинами. После расставания врач продолжал посещать дом и был сильно пьян в ночь преступления. Женщина - медсестра.

17-летний подозреваемый начал курить каннабис со своим сводным братом в возрасте 13 или 14 лет и later добавил скорость и другие наркотики, заявил Ретц. Они часто встречались по выходным, чтобы употребить эти вещества. Ретц описал их использование как "вредное", но не вызывающее зависимости. У подростка были повторяющиеся проблемы в школе.

Ретц знал меньше о 18-летнем подозреваемом, так как он не был обследован. Этот подозреваемый начал употреблять каннабис в возрасте 13 лет и later увеличил его потребление. "Есть основания подозревать наркотическую проблему, которая может перерасти в зависимость", - сказал Ретц.

Тело врача было пропавшим в течение некоторого времени.

Врача последний раз видели на работе в больнице Дауна 30 декабря 2022 года, и он считался пропавшим без вести в течение длительного времени. В прошлом июне пешеход обнаружил часть останков в лесу и сообщил в полицию. Расследование привело к обнаружению остальной части тела в прилегающем лесу.

Врач был осужден четыре раза с 2014 года за словесные и физические нападения под воздействием алкоголя. Он ударил свою бывшую жену один раз и later свою нынешнюю партнершу, которая теперь обвиняется.

Разбирательства назначены на следующую понедельник. Приговор может быть вынесен 21 августа.

Несмотря на признания подозреваемых в употреблении наркотиков и алкоголя, психиатр-эксперт не нашел доказательств того, что их суждение было нарушено во время преступления. В частности, 18-летний подозреваемый упомянул о потреблении наркотиков, таких как водка, скорость, кокаин и амфетамины, перед инцидентом.

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