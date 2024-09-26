Судья должен рассмотреть просьбу поставщика боеприпасов "Руст" об освобождении после прекращения дела против Алека Болдуина.

Адвокаты рукоятчика оружия Ханны Гуттьеррес Рид подали ходатайство в июле с просьбой о пересмотре дела или отмене обвинений, ссылаясь на "замечательно неэтичное поведение прокурора" и неоднократные обвинения в серьезных и систематических нарушениях правил раскрытия информации со стороны властей.

Юридическая команда Рид подала ходатайство в суд с просьбой отменить ее заключение и отстранить от должности специального прокурора Кари Моррисси из-за выявленных злоупотреблений и нарушений в конкретном случае Рид.

В ответ прокуроры попросили суд отклонить их просьбу об немедленном освобождении, заявив, что это преждевременно.

Это произошло почти три года спустя после того, как оператор-постановщик Галина Хатчинс, 42 года, была смертельно ранена живым патроном, выстреленным из реквизитного пистолета, принадлежащего актеру Алеку Болдуину, на съемочной площадке вестерна 21 октября 2021 года. Директор фильма также получил ранения в результате инцидента.

Смерть Хатчинс на съемочной площадке стала первым таким случаем со времен инцидента 1993 года, в котором был involved актер Брэндон Ли на съемочной площадке "Ворона", что вызвало большой интерес к тому, как живые патроны попали на площадку и нарушил ли Болдуин правила безопасности при обращении с огнестрельным оружием.

В качестве ответственного за оружие на съемочной площадке Рид была признана виновной в непредумышленном убийстве в марте и отбывала 18-месячный тюремный срок за свою роль в смерти Хатчинс.

Во время суда прокуроры утверждали, что она неоднократно нарушила правила безопасности и пренебрегала своими обязанностями, позволив шесть живых патронов попасть на площадку. С другой стороны, ее адвокат argued, что она стала козлом отпущения за ответственность администрации съемочной площадки и других членов команды по вопросам безопасности.

Болдуин также был обвинен в непредумышленном убийстве и признал себя невиновным. На суде в июле обвинение утверждало, что он нарушил основные правила безопасности при обращении с огнестрельным оружием, направив реквизитный пистолет на Хатчинс и нажав на курок, но его защита утверждала, что ответственность лежит на оружейном мастере и первом помощнике режиссера, которые якобы позволили настоящий патрон попасть в реквизитный пистолет Болдуина.

Тем не менее, всего через несколько дней после начала суда судья Мэри Марлоу Соммер сняла обвинения и постановила, что обвинение не предоставило достаточно доказательств защите. Она посчитала сокрытие доказательств "умышленным и преднамеренным" и закрыла дело без вынесения решения, что означает, что оно не может быть возобновлено.

Юридическая команда Болдуина утверждала, что следователи не предоставили достаточно информации о том, что мужчина предоставил следователям коробку патронов, якобы связанных с делом. Это привело к срыву суда и к необычной ситуации, в которой специальный прокурор согласился выступить в качестве свидетеля и ответить на вопросы под присягой от адвоката Алекса Спиро.

Между тем, помощник режиссера фильма Дэвид Халлс принял сделку о признании вины в 2023 году за свое участие в инциденте. Он признал себя виновным по одному пункту халатного обращения с огнестрельным оружием и был приговорен к шести месяцам условного освобождения.

В сообщении CNN Чэри Моссберг и Синди фон Кведнов contributed к этому отчету.

Юридическая команда Рид утверждала, что их клиент не единственный виновник трагедии и просила о снятии обвинений или пересмотре дела, подчеркивая важность сосредоточения внимания на ответственности индустрии развлечений за соблюдение правил безопасности при обращении с огнестрельным оружием.

После осуждения Рид выразила желание выступать за ужесточение правил и улучшение стандартов безопасности в индустрии развлечений, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.

Читайте также: