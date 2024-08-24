Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиВыборы в Ландтаг

Судьба Саксонии висит на волоске.

 and  Viktoria Klein
Время чтения 2 минут
Оживление враждебных обменов между Зелеными и ХДС в Саксонии перед предстоящими выборами в ландтаг.
Оживление враждебных обменов между Зелеными и ХДС в Саксонии перед предстоящими выборами в ландтаг.

Предметом обсуждения являются местные политические соревнования, или проще говоря, региональные демократические процессы. - Судьба Саксонии висит на волоске.

В за неделю до выборов в ландтаг политик "Зелёных" Вольфрам Гюнтер обвинил ХДС и её главного кандидата Михаэля Креtschmer в "ставке на будущее Саксонии". Креtschmer выступает за уголь, ядерную энергию и традиционные автомобили, что может поставить под угрозу процветание Саксонии, заявил Гюнтер агентству ДПА. Как ответственный за энергетику, климат, окружающую среду и сельское хозяйство в саксонском кабинете и вице-министр-президент, он подчеркнул, что новое ландтаг будет избрано 1 сентября.

"Бизнес просит: 'Нам нужна зеленая энергия, иначе мы пропали. Мы не можем позволить себе отказ от энергетического поворота после выборов'", - сказал Гюнтер. В то же время Креtschмер выступает за возвращение традиционных автомобилей, несмотря на то, что Саксония является главным производителем электромобилей и Volkswagen является основным работодателем в свободном государстве.

Гюнтер: Коалиция долгое время тихо управляла

"Бизнес спрашивает: 'Что они делают? Это вредит нам'", - сказал Гюнтер. Креtschмер также игнорирует тех, кто борется против праворадикализма. "Это представляет вызов для нашего общества и для экономики. Поскольку иммиграция является ключевой для поддержания нашего процветания, мы должны решительно противостоять праворадикализму, иначе никто не придёт к нам. В результате мы останемся без водителей автобусов, ухаживающих работников и высококвалифицированных специалистов в области исследований и полупроводников".

Одновременно Гюнтер оглянулся на уходящий законодательный период. "Мы управляли компетентно и тихо в течение долгого времени. Мы справились с короной, энергетическим кризисом, лесными пожарами, наводнениями, последствиями засушливых лет". Однако с последних федеральных выборов многое изменилось. "Министр-президент действовал как внутренняя оппозиция, даже против своего коалиционного партнёра".

Недавно Креtschмер объявил энергетический переход провалом на дебатах с основными партийными кандидатами на выборах в ландтаг 1 сентября. Он обвинил зелёного коалиционного партнёра в ношении "политических очков". "С зелеными речь не идёт о том, что реально или экономически разумно. Речь идёт только о следовании партийной повестке дня", - сказал он.

"Текущие разногласия по поводу энергетического перехода могут повлиять на результат предстоящих выборов в ландтаг". В свете критики Креtschmer Гюнтер спросил: "Будут ли эти выборы свидетельствовать о продолжении обязательств в области возобновляемой энергии или возврате к традиционным источникам энергии?"

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Киль уступает титул чемпиона Лиги молчаливым болельщикам Хоффенхайма.
Федеральные земли Германии

Киль уступает титул чемпиона Лиги молчаливым болельщикам Хоффенхайма.

- Киль уступает титул чемпиона Лиги молчаливым болельщикам Хоффенхайма. Хоффенхайм и Крамарич приносят Килю первое поражение в Бундеслиге, несмотря на протесты фанатов. Гости уступили 2:3 (0:2) на частично пустом стадионе в Зинсхайме против участников Лиги Европы. Крамарич забил пенальти (6-я минута) и два дополнительных гола (37/87) за

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
После возвращения Свенсона в Майнц, ни один чемпион не был коронован
Федеральные земли Германии

После возвращения Свенсона в Майнц, ни один чемпион не был коронован

В стартовом матче Бундеслиги «Майнц 05» и «Унион Берлин» сражаются в упорной борьбе. Амири забивает безупречный гол, clansving Mainz 05 преимущество, но они не могут закрепить победу, даже будучи возглавляемыми бывшим тренером «Унион Берлин» Свенссоном.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно

Последние

В Бундеслиге Штутгарт проиграл в первый день, а Лейпциг вышел победителем.
Главные темы

В Бундеслиге Штутгарт проиграл в первый день, а Лейпциг вышел победителем.

- В Бундеслиге Штутгарт проиграл в первый день, а Лейпциг вышел победителем. ВФБ Штутгарт, занявшие второе место, начали свой новый сезон в Бундеслиге с поражения. В субботу они потерпели поражение 1:3 (1:1) от СК Фрайбург. Участник Лиги чемпионов РБ Лейпциг одержал победу 1:0 (0:0) над ВФЛ

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Под девизом 'Тюрингия остаётся яркой!' множество людей приняли участие в LSК ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ, борясь...
Панорама

В Йене, Магдебурге и Бремене множество людей участвует в празднованиях гордости

Множество людей проிறது по улицам различных немецких городов в деньChristopher Street, призывая к большей терпимости и разнообразию. Одетые в яркую одежду и устраивают шумные протесты, они отстаивают свою позицию.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Киль уступает титул чемпиона Лиги молчаливым болельщикам Хоффенхайма.
Федеральные земли Германии

Киль уступает титул чемпиона Лиги молчаливым болельщикам Хоффенхайма.

- Киль уступает титул чемпиона Лиги молчаливым болельщикам Хоффенхайма. Хоффенхайм и Крамарич приносят Килю первое поражение в Бундеслиге, несмотря на протесты фанатов. Гости уступили 2:3 (0:2) на частично пустом стадионе в Зинсхайме против участников Лиги Европы. Крамарич забил пенальти (6-я минута) и два дополнительных гола (37/87) за

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно