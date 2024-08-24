Предметом обсуждения являются местные политические соревнования, или проще говоря, региональные демократические процессы. - Судьба Саксонии висит на волоске.

В за неделю до выборов в ландтаг политик "Зелёных" Вольфрам Гюнтер обвинил ХДС и её главного кандидата Михаэля Креtschmer в "ставке на будущее Саксонии". Креtschmer выступает за уголь, ядерную энергию и традиционные автомобили, что может поставить под угрозу процветание Саксонии, заявил Гюнтер агентству ДПА. Как ответственный за энергетику, климат, окружающую среду и сельское хозяйство в саксонском кабинете и вице-министр-президент, он подчеркнул, что новое ландтаг будет избрано 1 сентября.

"Бизнес просит: 'Нам нужна зеленая энергия, иначе мы пропали. Мы не можем позволить себе отказ от энергетического поворота после выборов'", - сказал Гюнтер. В то же время Креtschмер выступает за возвращение традиционных автомобилей, несмотря на то, что Саксония является главным производителем электромобилей и Volkswagen является основным работодателем в свободном государстве.

Гюнтер: Коалиция долгое время тихо управляла

"Бизнес спрашивает: 'Что они делают? Это вредит нам'", - сказал Гюнтер. Креtschмер также игнорирует тех, кто борется против праворадикализма. "Это представляет вызов для нашего общества и для экономики. Поскольку иммиграция является ключевой для поддержания нашего процветания, мы должны решительно противостоять праворадикализму, иначе никто не придёт к нам. В результате мы останемся без водителей автобусов, ухаживающих работников и высококвалифицированных специалистов в области исследований и полупроводников".

Одновременно Гюнтер оглянулся на уходящий законодательный период. "Мы управляли компетентно и тихо в течение долгого времени. Мы справились с короной, энергетическим кризисом, лесными пожарами, наводнениями, последствиями засушливых лет". Однако с последних федеральных выборов многое изменилось. "Министр-президент действовал как внутренняя оппозиция, даже против своего коалиционного партнёра".

Недавно Креtschмер объявил энергетический переход провалом на дебатах с основными партийными кандидатами на выборах в ландтаг 1 сентября. Он обвинил зелёного коалиционного партнёра в ношении "политических очков". "С зелеными речь не идёт о том, что реально или экономически разумно. Речь идёт только о следовании партийной повестке дня", - сказал он.

"Текущие разногласия по поводу энергетического перехода могут повлиять на результат предстоящих выборов в ландтаг". В свете критики Креtschmer Гюнтер спросил: "Будут ли эти выборы свидетельствовать о продолжении обязательств в области возобновляемой энергии или возврате к традиционным источникам энергии?"

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