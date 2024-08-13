- Суд: знаки для добровольного темпа 30 должны быть удалены

Некоторые жители озера Констанц должны удалить знаки для добровольного ограничения скорости 30 км/ч со своих участков. Самостоятельно разработанные доски могут быть приняты за официальные знаки ограничения скорости 30 км/ч, решило управление судами Фрайбурга в трех процессах длительного судебного спора. Суд учитывал общее впечатление знака, как оно воспринимается проходящим наблюдателем.

Знаки были установлены в разных вариантах дизайна на полуострове Хёри озера Констанц в районе Констанц. Спорные доски отображают слова "Добровольный", имитированный знак 30 км/ч и силуэты бегущих детей. Обычное ограничение скорости 50 км/ч действует в муниципалитетах.

Управление округа Констанц приказало их немедленное удаление в апреле, с штрафом в размере 800 евро для каждого жителя. Жалобы жителей и срочные заявления достигли суда в Фрайбурге, который теперь вынес решение.

Решения еще не окончательные. Граждане могут подать апелляцию в Административный суд Баден-Вюртемберга в Маннгейме в течение двух недель после уведомления, как сообщил суд.

Дело уже было в суде в 2023 году

Суд Фрайбурга уже отклонил три иска граждан против управления округа Констанц как неправомерные в октябре 2022 года. Истцы из озера Констанц были поддержаны Немецкой экологической помощью (DUH) на публичном слушании, стремясь добиться прецедентного решения.

Как объявил суд в октябре, местное отделение партии "Зеленых" призвало к "частной инициативе по защите климата, большей безопасности дорожного движения и меньше шума" осенью 2021 года. Знаки были получены и распространены в этом контексте. (Номера дел: 6 K 2226/24, 6 K 2227/24, 6 K 2228/24)

Знаки, в частности, были установлены на полуострове Хёри озера Констанц, недалеко от Фрайбурга. В 2023 году суд Фрайбурга провел еще одно слушание по этому длительному судебному спору, идущему от озера Констанц.

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