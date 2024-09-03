- Суд за терроризм: спорные нацистские обвинения и оспариваемые обвинения

Ранее бывший депутат AfD Биргит Мальсак-Винкеманн продолжала отрицать участие в заговоре с целью захвата Бундестага, как это было представлено на текущем процессе против принца Рейхсадлера Генриха XIII. Рейуса. В своих заявлениях перед Высшим региональным судом во Франкфурте 60-летняя женщина упоминала свой тур по Бундестагу в августе 2021 года, утверждая, что не была знакома с людьми, стоящими сейчас на суде во Франкфурте. Она неоднократно подчеркивала, что не было общей цели совершения противоправных действий в то время. Федеральная прокуратура утверждает, что бывший депутат предоставила обвиняемым доступ в Бундестаг, позволив им осмотреть здание. Группа, как утверждается, планировала вооруженное нападение на Бундестаг с целью захвата депутатов и вызвать системный коллапс.

Исторические артефакты

Вновь суд углубился в конфискацию исторических артефактов у подсудимого Петра В. В его жилище полицейские обнаружили обширную коллекцию нацистских сувениров, в том числе значки Totenkopf СС и частиforme СС. Адвокат В., Франк Микш, защищал это, исходя из предыдущей роли Петра В. в качестве элитного солдата, испытывающего интерес к военной истории. Предыдущие дни суда описывали владение Петром В. многочисленными оружиями и записями политиков и представителей СМИ.

Несколько процессов

Во Франкфурте девять человек обвиняются в участии в террористической организации или в оказании ей помощи. В целом, 26 человек обвиняются в этой сложной сети обвинений, с двумя отдельными процессами, происходящими одновременно в Мюнхене и Штутгарте. До вынесения приговора подозреваемые имеют право на презумпцию невиновности. Процесс продолжается 10 сентября 2021 года.

Адвокат Петра В., Франк Микш, оправдывал владение его клиентом нацистскими сувенирами, ссылаясь на предыдущую роль Петра В. в качестве элитного солдата с интересом к военной истории. Кроме того, упоминалось, что Петр В. является одним из лиц, обвиняемых в текущих нескольких процессах во Франкфурте.

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